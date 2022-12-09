Конгрес ухвалив законопроєкт про визнання одностатевих шлюбів

Палата представників Конгресу США на голосуванні 8 грудня ухвалила законопроєкт, який фактично запроваджує федеральне визнання одностатевих шлюбів. За документ проголосували 258 конгресменів, проти були 169.

Він зобовʼязує будь-який штат США визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, навіть якщо сам штат таких союзів не визнає. Крім того, не можна буде відкидати шлюби з інших штатів з расових чи етнічних причин.

Тепер законопроєкт має бути підписаний президентом. Документ уже пройшов через Сенат, за це проголосував 61 сенатор, проти – 36. У 2015 році Верховний суд США вже зобовʼязував штати визнавати одностатеві союзи.

Однак після цього до складу суду потрапили троє консервативних суддів, і захисники прав ЛГБТ+-спільноти стали побоюватися, що це рішення може бути переглянуто.