Зеленський передав командирові батареї Himars відзнаку від Байдена

Президент України Володимир Зеленський передав українському командирові батареї Himars Павлові Чернявському відзнаку від президента США Джо Байдена. Зеленський зробив це, виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради 28 грудня.

«У мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, який хочу саме зараз віддати. В цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї «Хаймарсів», який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президенту США Байдену. Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є і друга частина. Президент Байден у відповідь передав Command Coin – спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки. Пане капітане! Павле! Маю віддати зараз цю Command Coin Вам», – сказав Зеленський.

Він вкотре подякував владі США і американському народу за «історичну підтримку України».

Загалом Сполучені Штати з 2014 року виділили понад 21,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 19 мільярдів доларів з початку повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

Поставлені Україні системи HIMARS вражають цілі на відстані до 80 кілометрів. Наведення ракет відбувається по GPS, що дозволяє точково бити по цілях, у тому числі вночі. Поява цих систем створила для російської армії серйозні проблеми на фронті, зазначали експерти.

Останні пакети військової допомоги США включають боєприпаси для HIMARS.