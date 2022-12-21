«Це не різдвяні подарунки» – Резніков про новий пакет допомоги США

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на оголошення США про надання нового пакета військової допомоги Україні.



«Чергова американська військова допомога для української армії – це не різдвяні подарунки. Це те, що необхідно для роботи: у свята та будні, вдень та вночі, у сніг, дощ та спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя», – написав він у твіттері.

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21 грудня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї. Крім того, США передають боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів та 30 мінометних систем різних калібрів.