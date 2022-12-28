Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Ради

Президент України Володимир Зеленський виступив на пленарному засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради, повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Сьогодні парламент зібрався на своє крайнє засідання в цьому році. На засіданні заслуховували послання президента до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє положення України», – написав він у телеграмі.

Депутат також повідомив, що через повітряну тривогу виступ президента відклали на 1,5 години. Железняк зазначив, що на засіданні були присутні члени Кабміну, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військовослужбовці, члени сімей загиблих захисників України.

Також про це повідомив депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

У своєму вечірньому відеозверненні 27 грудня президент України Володимир Зеленський обіцяв незабаром представити щорічне послання до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України.