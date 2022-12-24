Україні треба дати далекобійну зброю для відповіді на удари з Росії і Білорусі – аналітики в США

Українській армії треба дати можливості вражати ворога на далеких відстанях і запобігати новим наступам з Білорусі і Росії, вважають американські аналітики й оглядачі.

Дискусія оглядачів, яку організував аналітичний центр «Атлантична рада» на другий день після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, виявила тверді переконання учасників, що Сполучені Штати й інші західні союзники повинні пришвидшити надання Україні сучасної потужної зброї зокрема для ударів там, звідки Росія веде вогонь по Україні, або де вона планує нові наступи на Україну.

Навіщо чекати, коли почнеться інше вторгнення? Треба вже зараз надати зброю і можливості підтримки українцям

Колишній радник США з національної безпеки Стівен Гадлі вказав, що Росія на чолі з Путіним зараз не подає ознак відмови від намірів знищити Україну, а тому варто серйозно розглядати припущення про можливість нових російських наступальних операцій, чи то з Білорусі, чи з інших сторін.

«Навіщо чекати, коли почнеться інше вторгнення? Нам треба вже зараз надати такі матеріали, спорядження, зброю, навчання і можливості підтримки українцям вже зараз, щоб, з одного боку, змусити росіян відмовитися від намірів наступу, а також, щоб українці могли відповісти, якщо такий наступ почнеться», – сказав Стівен Гадлі, відгукуючись на коментар депутатки Верховної Ради України Кіри Рудик під час дискусії.

Кіра Рудик розповіла, що дуже часто чує від українців, з одного боку, про вдячність країнам Заходу за підтримку. Але, з іншого боку, чує і запитання, чому та допомога не надходить завчасно.

«Якщо ми знаємо, що він (Путін) готує наступ навесні, то чому нема приготувань і політики діють лише реагуючи на те, що вже сталося. Я переконана, що перемога настане не тоді, коли ми перемагатимемо на полі бою, а тоді, коли наші союзники перейдуть від реагування на те, що робить Путін, до активної позиції й планування заздалегідь і готовності до можливого розвитку подій», – сказала вона.

Ми хочемо, щоб Україна мала можливість завдавати ударів по тих силах ще до того, як вони з’являються на українській території

Відставний генерал Філіп Брідлав, який очолював командування союзників НАТО у Європі, також наголосив, що Україні краще мати можливості запобігати вторгненню, діючи на випередження навіть за межами української території.

«Ми хочемо, щоб Україна мала можливість завдавати ударів по маршрутах постачання, під'їзних шляхах та по військах ще до того, як вони розгортаються. І я вважаю, що наша держава й наші союзники повинні взятися за ці складні рішення, щоб дати Україні засоби завдавати ударів по тих силах ще до того, як вони з’являються на українській території», – сказав генерал Брідлав.

США повинні бути готовими підтримати і схвалювати принаймні удари по військових цілях у Білорусі

Колишній заступник державного секретаря Стівен Біґан, погоджуючись з такою думкою, наголосив, що США повинні вести розмови з Україною про виправданість ударів на території Росії.

«Але я б сказав, що США повинні бути готовими підтримати і схвалювати принаймні удари по військових цілях у Білорусі, якщо Білорусь знову дозволить використовувати свою територію чи свої війська в новому наступі з боку Білорусі», – сказав республіканець Стівен Біґан, зазначивши, що підтримує кожен крок адміністрації Байдена в допомозі Україні, але вважає, що кроки треба пришвидшити.

Нам треба дати Україні можливості завдавати ударів вглибині території супротивника

Генерал Філіп Брідлав наголосив, що він як військовий дуже не хотів би воювати в українських очевидно не рівних з росіянами умовах.

«Нам треба дати Україні можливості завдавати ударів вглибині території супротивника, бо супротивник використовує можливість бити по Україні майже на 300 градусів по компасу: з повітряного простору Білорусі на північному заході і повністю довкола до морських просторів на Чорному морі і на південному заході», – зауважив генерал, вказавши, що при цьому Захід, як виглядає, «обмежує здатність України стріляти у відповідь».

«Так не воюють. Ми на Заході фактично схвалили створення для росіян безпечного простору на території Росії, і лунають заяви, які, як видається, підтверджують це. І ті, хто чують таке не лише в Росії, але й наші союзники і наші люди вважають, що ми не даємо українцями можливості відповідати на удари Росії по українській території. І в такій війні я б командувачем бути не захотів би», – заявив генерал Брідлав.

Стівен Біґан, ексзаступник держсекретаря США, висловив думку, що рівень успіху візиту президента Зеленського до Вашингтона 21 грудня можна буде виміряти зокрема тим, «чи постачання зброї Україні відтепер будуть кращим, швидшим і чи буде надаватись більш далекобійна зброя».