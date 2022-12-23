Повітряні сили: українські фахівці, які навчатимуться працювати з Patriot, вже визначені

Українські фахівці, які навчатимуться на системах протиповітряної оборони Patriot, вже визначені, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Фахівці уже визначенні. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук затвердив уже перелік людей, які можуть бути відправленні на це навчання, як це було з IRIS-T та NASAMS. За кілька тижнів наші фахівці навчилися доволі вправно оперувати цими комплексами. Можливо, трошки довше займе часу Patriot, тому що це трошки інша техніка, але вона більш потужна, більш далекобійна», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, це «дуже гарні новини», що система Patriot стане на озброєння Повітряних сил і буде подалі відганяти російську авіацію від українських кордонів.

Напередодні у Міноборони США заявили, що навчання українських військових на системах Patriot має розпочатися «дуже швидко» і триватиме «кілька місяців». Проте Пентагон не уточнює, коли саме почнеться це навчання.

21 грудня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.