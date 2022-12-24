Лідер гурту «Антитіла» анонсував нову зброю для ЗСУ: «зможе нищити російську техніку, що вартує мільйони»

Українські військові невдовзі можуть отримати нову зброю, яка «допоможе ефективно знищувати російську військову техніку, що вартує мільйони». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів фронтмен гурту «Антитіла» та волонтер Тарас Тополя, додавши, що благодійний фонд його команди фінансує цю військову розробку.

«Поки що деталі не готовий розказати. Але вже перші випробовування відбулися цієї штуки. Далі все ближче той час, коли її застосують у бойовому режимі. Я дуже надіюся, що все буде ефективно. І це дозволить знищувати будь-яку техніку, кліренс (відстань від поверхні землі до найнижчої точки транспорту, не включаючи коліс чи гусениць – ред.) якої вище 30 сантиметрів. Я надіюся, що на початку наступного року вже будуть якісь хороші новини», – розповів він.

Окрім фінансування розробок інноваційної зброї для ЗСУ благодійний фонд гурту «Антитіла», за словами Тополі, також допомагає Міністерству оборони.

«Ми займаємося пошуком і робимо так, що на Міноборони приходять пропозиції від провідних виробників зброї і тих, хто має на складах 152-мм снаряди. Нам це зараз дуже потрібно», – пояснив він.