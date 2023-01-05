У окупованій Горлівці термін видачі російських паспортів скоротили до 10 діб – Генштаб

За попередню добу російські військові завдали трьох ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по українській цивільній інфраструктурі.

В тому числі під вогонь потрапили Бахмут, Костянтинівка і Курахове на Донеччині, Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 січня. Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі.

«Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення», – йдеться в зведенні.

Читайте також: США можуть надати Україні БМП Bradley – Байден

Сили оборони відбили російський наступ біля Стельмахівки та Площанки на Луганщини, а також Білогорівки, Соледара, Красної Гори, Виїмки, Підгородного, Бахмута, Курдюмівки, Майорська, Північного, Водяного, Красногорівки, Веселого, Мар’їнки та Побєди на Донеччині.

Крім того, штаб вказує на примусову інтеграцію окупованих і зайнятих територій у російське правове поле.

«Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації», – повідомляє командування.

Читайте також: Паспорт в обмін на присягу. Для чого Путін спростив отримання громадянства РФ для українців в окупації?

Генштаб звітує про 20 авіаційних ударів по районах зосередження російських сил, а також п’ять ударів по російських зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, за попередню добу на сході українські підрозділи зенітних ракетних військ збили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».