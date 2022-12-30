Паспорт в обмін на присягу. Для чого Путін спростив отримання громадянства РФ для українців в окупації?

Що означає указ Путіна про спрощення надання російського громадянства жителям окупованих територій України? Чим це загрожує місцевому населенню? Що робити жителям окупованих територій у випадку примусу з боку окупантів до отримання паспортів Росії, з‘ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Президент Росії Володимир Путін 26 грудня підписав указ, який спрощує видачу російських паспортів жителям окупованих територій України . Зокрема, ідеться про захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Відтепер процедура має тривати до 10 днів. Крім того, указом передбачається, що російський паспорт не видається тим, хто відмовляється від складання присяги громадянина РФ. За цим указом неповнолітніх громадян України, молодших за 14 років, визнаватимуть громадянами Росії на основі заяви від так званого «законного представника».

26 грудня підписав указ, який спрощує . Зокрема, ідеться про захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Відтепер процедура має тривати до 10 днів. Крім того, указом передбачається, що російський паспорт не видається тим, хто відмовляється від складання присяги громадянина РФ. За цим указом неповнолітніх громадян України, молодших за 14 років, визнаватимуть громадянами Росії на основі заяви від так званого «законного представника». Міністерство закордонних справ України 28 грудня прокоментувало цей указ Путіна. В українському відомстві його назвали «нікчемним» і таким, що «свідчить про неготовність Росії до переговорів , прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу», зазначили в МЗС.

, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу», зазначили в МЗС. Україна звинуватила Росію в нав’язуванні свого громадянства жителям окупованих регіонів, яке «підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму». Також у МЗС наголосили, що «особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію Росії українським дітям та підліткам від 14 до 18 років. «Це є кричущим порушенням прав людини та доказом вчинення Росією геноциду українців», йдеться у повідомленні міністерства.

«Незрозумілі республіки»

Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі «Новинам Приазов’я» наголосив на незаконності процесу видачі російських паспортів. Те, що жителі окупованої частини півдня, переважно, не беруть ці паспорти, є окремим видом спротиву, зазначив посадовець.

Кримчани говорять, що це не російські паспорти, а паспорти незрозумілих республік, які утворив Путін

«Вони видають білети для втечі, що називають паспортами. Також ці паспорти не діють навіть на території тимчасово окупованого Криму. Самі кримчани говорять, що це не російські паспорти, а паспорти незрозумілих республік, які утворив Путін. Але для чого він це робить, для чого він масово намагається видавати паспорти? Щоб всі мешканці були замазані в приступних діях. Але це ще один вид спротиву, що наші мешканці не беруть ці паспорти, не мають до цього відношення», – наголосив мер.

За його словами, на території Мелітополя працює один пункт видачі російських паспортів. Федоров стверджує, що окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, щоб вони отримували ці документи.

«В першу чергу вони примушують літнє населення. Їм потрібні пенсії, якісь виплати. Всіх інших вони шантажують, що не будуть надавати якихось медичних послуг, можливості працювати в тимчасовій окупації. Тим самим змушують наших людей», – каже міський голова.

Також Федоров розповів, скільки жителів окупованої частини Запорізької області, за його даними, отримали паспорти Росії.

«Остання інформація на жовтень, з усієї тимчасово окупованої Запорізької області – трохи менше, ніж 15 тисяч людей. Всього проживає 400 тисяч населення, то це зовсім смішний відсоток», – зазначив посадовець.

«Тиск Кремля»

Голова «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник зазначила, що спрощення процесу видачі російських паспортів пов'язане з продовженням окупаційної політики Кремля.

Це є повністю незаконною практикою, міжнародним злочином РФ, тобто мова йде про примус до громадянства

«Це максимальне намагання контролювати людей, створити уявлення начебто вони тепер повністю під контролем Росії, форма тиску. Важливо розуміти, що це є повністю незаконною практикою, міжнародним злочином РФ, тобто мова йде про примус до громадянства. Тому це не розцінюється, як якась правова дія», – каже правозахисниця.

«Ці паспорти, довідки або документи, які наче людям мають видавати про те, що вони відмовляються від українського громадянства, вони нікчемні, не визнаються ані українськими законами, ані міжнародними. Людина з українського громадянства може вийти лише за українським законом і ніяк інакше. Ці всі громадяни залишаються громадянами України», – запевнила експертка.

Правозахисниця зазначила, що існує різниця між тим, отримала людина російський паспорт добровільно чи примусово.

Що стосується звичайного населення, які під примусом, в прямому сенсі під автоматами, брали ці паспорти, вони не є порушниками законодавства України

«Якщо людина без тиску брала російський паспорт для того, щоб працювати в органах окупаційної влади, тоді до неї саме за співпрацю з окупантом будуть питання у наших правоохоронних органів і після деокупації будуть розслідувати. Що стосується звичайного населення, які під примусом, в прямому сенсі під автоматами, брали ці паспорти, вони не є порушниками законодавства України та претензій до них не буде. Також частина людей вимушено бере паспорти через те, що часто це буває єдиний шлях, щоб залишити окуповану територію», – пояснила Скрипник.

Російські окупаційні сили можуть всіляко тиснути на жителів окупованих територій, якщо вони відмовляються від паспортів Росії, підкреслює вона.

«У тій самій Херсонській області частина вчителів відмовились брати російські паспорти. До них спочатку приїжджали російські військові для розмов, потім приїжджали ще раз і це були вже не розмови, а залякування. Ті люди одразу потрапляють у списки, які складають ФСБ-шники разом з російськими військовими, як неблагонадійні. І вже не один раз було, коли таких людей потім затримували», – розповіла правозахісниця.

«Тобто по факту викрадали та тримали в незаконних місцях позбавлення волі. Знущалися, катували, звинувачували в тому, що вони співпрацюють з українськими спецслужбами, є навідниками й т.д. Так само ці люди можуть втратити доступ, наприклад до їжі, води, ліків», – додала експертка.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Робити все, щоб вижити»

Голова «Кримської правозахисної групи» радить жителям окупованих територій за можливості виїхати звідти. Якщо такої можливості немає, головне завдання – вижити та дочекатися деокупації.

Якщо люди розуміють, що їм треба виживати, вони мають робити все, щоб вижити

«Питання про життя та смерть. Тобто, якщо люди розуміють, що їм треба виживати, вони мають робити все, щоб вижити. Якщо це можливо, вони уникають будь-якої співпраці та контактів з окупантами. Але ситуації бувають різні та нам на підконтрольній території неможливо оцінити всю ситуацію, в яку потрапляють люди з дітьми, з батьками, вимушені просто виживати та робити все для цього», – зауважила правозахисниця.

Також, якщо є можливість, важливо зберегти українські документи, додала експертка.

«Це важливо для ідентифікації чи потім виїзду, якщо буде можливість залишити окуповану територію. Будь-які документи, які можна зберегти, це важливо. Треба якщо є поруч сусіди або інші люди, якщо їх викрали, намагатися хоча б запам’ятовувати такі випадки, щоб потім можна було шукати цих людей. Тому, що після звільнення територій ми бачимо як багато людей зникло та по багатьох немає навіть точної інформації», – повідомила Скрипник.