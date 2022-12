«Саурон всія русі» і 9 перснів, або хто потролив Путіна. Реакції на подарунок очільникам країн СНД

На неформальному саміті СНД в Санкт-Петербурзі президент Росії Володимир Путін вручив очільникам колишніх радянських республік у подарунок до Нового року персні. Соціальні мережі в Росії вибухнули коментарями, побачивши у цьому прямий натяк на романи Дж.Р.Р. Толкіна і зняту за ними кінотрилогію «Володар перснів», де могутній злий маг Саурон вручає зачаровані персні іншим правителям, щоб назавжди підкорити їх своїй волі.

Путіна вже назвали «Сауроном всія русі» і задалися питанням: невже президент Росі не читав Толкіна, не бачив фільм, а тому не знає, яка доля чекає на Саурона? І якщо це так, то хто так вдало потролив кремлівського очільника, підкинувши йому ідею з перснями?

Радіо Свобода зібрало коментарі про це:

26-27 грудня 2022 року у російському Санкт-Петербурзі проходив «традиційний передноворічний саміт» очільників країн СНД, союзу, який утворили після розпаду СРСР Росія і частина колишніх радянських республік.

За повідомленнями ЗМІ, з дев'яти лідерів СНД перстень одразу одягнув лише президент Білорусі Олександр Лукашенко .

. 27 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання російських ЗМІ, сказав: «Не треба на перснях акцентуватися, це просто такий новорічний сувенір, нічого там особливого немає».

Пєсков також сказав, що Володимир Путін не носитиме перстень.

Ёшкин крот

Три персні – Ельфам вищим під небом усім,

Сім – володарям Гномів з підземних світів.

Дев'ять – смертним, чий жереб мовчання могил,

І один – повелителю сил руйнівних.

В царстві Мордору темнім, де й тіні нема.

Їх знайти, всі зібрати й віддати Йому.

Воєдино скувать їх, і скинути в тьму

© «Володар перснів»

Дев'ять перснів влади – центральні артефакти книг Джона Толкіна.

9 перснів ​від володаря темряви Саурона отримали правителі 9 королівств, після чого стали його безсмертними рабами.

Андрей Стрижак

Дев'ять перснів Саурон роздав людям, які найбільше хотіли влади, і ці королі не впоралися із силою персня і стали Назґулами – Чорними Вершниками, невидимими слугами Саурона, повністю підкореними його владою.

Илья Вайцман

Хто там в Англії, сходіть і подивіться: на могилі Толкіна пам'ятник не хитається від реготу?

Александр Невзоров

Буде радикальна зміна діагнозу. Кремлівському божевільному хтось розповів про «Володаря перснів» і він вирішив стати «Сауроном всія русі». (У гітлера він уже награвся, саурон крутіший).

Назґулами він призначив...Токаєва, Пашиняна, Жапарова, Лукашенка та ін., роздавши всім спеціально виготовлені «персні влади».

Собі самому, кремлівський саурончик зробив найбільший і найтовстіший «перстень всевладдя».

Ймовірно, найменування «орки» стане офіційною назвою російських військовослужбовців.

Дабл Ять

От цікаво, – ті, хто погоджував у Володимира Володимировича цю ідею з перснями, знають, чим там усе закінчилося?!

«Аналогії очевидні»

Марина Белашева

Интересно, помнят ли назгулы, куда ведет бижутерия от Саурона

Цікаво, чи пам'ятають назґули, куди веде біжутерія від Саурона. Штош, «скатертью дорога» в Ородруїн, товариші! З новим роком, з новим щастям. А треба було книжки читати, а не забороняти...Вони самі за себе постоять, сподіваюсь.

Екатерина Винокурова

Ну і тепер, нарешті, політологи зможуть давати нам справді точні прогнози, які ґрунтуються на інсайдах про долю Дев'яти перснів.

Отже:

Ельфи, на жаль, зрештою підуть на Захід.

Почнуться нові династії, яких зараз у нинішніх розкладах просто немає.

Почнеться Нова епоха, у якій зникне магія, а пануватимуть – люди. Зокрема народи, про які сильні світу цього досі мало думали.

З добрих новин: світ за першоджерелом виживе

А долю світу взагалі вирішить малий народ, на який ніхто не звертав увагу. (Намагаюсь судомно знайти аналог, Нову Зеландію не пропонуйте).

З добрих новин: світ за першоджерелом виживе.

А я, цур, за Рохан!

Екатерина Шульман

Зроблено, зрозуміло, свідомо: дизайн перснів відсилає до образу Саурона із кінотрилогії (а він, своєю чергою, походить із загальноєвропейської ідеї рогатого диявола).

Зроблено, зрозуміло, свідомо

Подібність до герба СНД є, але, як зауважить уважний геральдик, оригіналу інша кольорова гама. Думаю, думка таким чином пожартувати виникла з підходящої кількості учасників саміту: як було не скористатися нагодою.

Роль толкіністичної образності у подіях 2022 року чекає, як кажуть, свого дослідника: публіцистично до неї підійшов Юрій Саприкін у відомій статті про переосмислення зла популярною пострадянською літературою у Weekend. А науково – Михайло Ямпольський у статті «Режим імперської параної: війна в епоху пустослів'я» на Re:Russia.

У своїй скромній якості толкініста-аматора зауважу лише одне: в гру з символами вкралася фатальна помилка (символіка – небезпечна матерія).

В гру з символами вкралася фатальна помилка

Темний Володар роздав дев'ять перснів тим вождям людей, яких хотів перетворити на привидів і поневолити (у чому досяг успіху). Але його власний перстень – не один із Дев'яти.

О Улайрі, на смерть приречені, де ж Єдиний перстень, який править вами? У кого він? Не в одного з вас, згаданих у списку, а в когось іншого.

Що ж до першого з Назґулів, Короля Ангмара (не Мордора, зауважимо), то доля його відома. Інші можуть бути розумнішими і подарунки не одягати.

Борис Вишневский

Якби Путін читав Толкіна, а не «Щит і меч», то знав би, що він зовсім не Саурон (яким, мабуть, хоче здаватися), а король назґулів.

Причому, щоб ним стати, треба спочатку померти...

Николай Травкин

Раніше Путіна порівнювали з Ґолумом, але тепер, як пише Катерина Шульман, стало очевидним, що Ґолумом у цьому сюжеті слід вважати Дмитра Медведєва:

О Сили небесні, де були мої очі?

Як завжди, все важливе лежить на поверхні, і перебуває не у прихованому, а у видимому.

Це ж Ґолум. Колишній хоббіт, який володів Перснем і втратив його, який жадає його повернути, і ненавидить весь світ. Який постійно перераховує свої шість зубів, які залишилися, і мріє всіх передушити та насолоджуватися свіжою рибкою три рази на день.

Аналогії із іншим відомим твором у жанрі фентезі відзначає блогер Дмитрий Чернышев:

Піарники Кремля косплеять не лише Толкіна, а й Роулінг – до Білорусі темноликий летів на чотирьох однакових літаках. Щоб підступні вороги не знали, на який саме лайнер треба нападати. Нагадаю, що книга з однаковими героями була останньою книгою про Волан-де-Морта.

Але Дмитро Пєсков асоціювати Путіна із володарем зла рішуче відмовився, сказав, що ​«не треба на перснях акцентуватися, це просто такий новорічний сувенір, нічого там особливого немає».

Хто кого потролив?

Андрей Никулин

...Із двох варіантів – тролінг із боку Путіна або тролінг самого Путіна його оточенням – таки вибираю другий.

Не його жарти, не його стиль, не його іронічна тонкість.

Брутальніший наш дон Реба, та й не до жартів йому зараз.

Частина блогерів пише про те, що цілком можливо, що очевидна аналогія з «Володарем перснів» справді не спала на думку тим, хто замовляв та погоджував сувеніри. І це теж лякає.

Стив Розенблат

По-перше, зрозуміло, що це не тролінг, і від цього мурашки.

Це люди з іншого всесвіту, з якогось місця, де немає таких культурних референсів.

Вони з іншого простору, з іншого виміру.

Я це знаю, але коли з'являються такі підтвердження – я в захопленні.

По-друге... Чекаю, хто з назґулів продасть свій перстень на аукціоні та передасть гроші Україні.

Це було б дуже.

Втім, якби ті, хто готував захід на саміті країн СНД, справді надихалися романами Толкіна, то їх можна було б звинуватити у слідуванні чужим культурним кодам.

Алексей Федяров

Я повністю розібрався із цими перснями.

Ви всі не маєте рації.

Не було ніякого Толкіна, назґулів, Арагорна, Фродо, Сема і ось цього: nine for mortal men doomed to die.

Ось просто не було.

Це вам усім сьогодні зранку вселили наші підлі геополітичні супротивники з числа русофобів та частини сіоністів англосаксонського штибу.

Масовий гіпноз за допомогою 5G, як Михалков попереджав.

І трилогії не було, також гіпноз.

Дев'ять перснів очільникам країн СНД – це свіжа, оригінальна, унікальна та блискуча ідея адміністрації президента Російської Федерації.

Генеральна прокуратура вже готує позов.

Леонид Гозман

А дарування одним високопоставленим чоловіком перснів іншим високопоставленим чоловікам не підпадає під заборону ЛГБТ пропаганди зі зловживанням службовим становищем?

Для чого збиралися і що за символізм?

Наташа Киселева

Перстень натягнув на себе тільки Лукашенко. Цей що завгодно натягне, щоб тільки отримати ще халявних рублів.

Питання, що робили решта глав держав на цій зустрічі. Навіщо вони прилетіли до людини, яка розв'язала війну? Чи підтримали вони цю війну? Домовлялися про об'єднання у цій війні? ​

Сергей Немалевич

Знаєте чому на цих горезвісних перснях написано С НОВЫМ ГОДОМ ? Тому що це єдиний спосіб розшифрувати абревіатуру СНД.

Після зустрічі президент Росії Володимир Путін відвіз очільників країн СНД на вечерю до клубу, яка належить Світлані Кривоногих, яка, згідно з розслідуванням «Проект», є колишньою коханкою Путіна і матір'ю однієї із його дочок.

Анна Монгайт

Приїхали до Пітера типу у відрядження з пацанами, зганяли до музею для пристойності, попрацювали для проформи, і до дівчат. Це на роботі традиційні цінності, хрести та хоругви, прославляння багатодітності, всі проти абортів, а для душі – персональний шест для стриптизу, кімната бруду в Геленджику і, звичайно, кабаре після саміту. А куди ж ще іти?