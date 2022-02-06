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Художник Нікіта Тітов: «Мордор впаде і Україна задихає вільно»

Плакат. Художник Нікіта Тітов Фото:Facebook Нікіта Тітов (Facebook)

Користувачі українського Facebook добре знають роботи художника Нікіти Тітова. Створені ним образи є візуалізацією тонких матерій, великих трагедій, складних процесів і водночас простоти та радості буття. Те, про що пишуть романи і знімають фільми, Тітов уміє вмістити в одному зображенні. Зараз художник творить «оборонні символи міст» на знак того, що «​Україна готова дати відсіч Росії»​.

Нікіта Тітов народився в Естонії, закінчив художньо-графічний факультет Харківського педагогічного університету і довгий час жив у Харкові. Займається живописом, графікою, книжковою ілюстрацією та дизайном.

Нікіта Тітов, художник, плакатист, графік. Україна
Нікіта Тітов, художник, плакатист, графік. Україна

– Ви художник-філософ, бо Ваші картини-малюнки-плакати це завжди переказана історія, погляд у саму сутність явищ і одночасно запитання, на яке людина сама має знайти відповідь. Як Вам це вдається?

Я не відчуваю себе якимось особливим, філософом чи мислителем, у житті я дуже проста людина, яку турбують одні й ті самі думки, які приходять багатьом. Я не вмію і не люблю описувати свої думки текстом, мені набагато простіше передати це за допомогою образу, а в цьому я маю досить великий досвід.

Багато років тому я працював у рекламі, арт-директором, був відповідальним саме за художню складову, саме там я навчився просто і образно доносити свої думки. У своїх роботах я хочу бути зрозумілим, це саме те, що мені найбільш цікаво.

– Як до Вас приходять ці образи? Як відбувається процес творення зображення?

Кожна чи практично кожна робота, це мій відгук на пережитий день, на ті думки, які виникли. Це може бути реакція на події країни, а може бути продовженням спогадів або візуалізація мрії. Буває, що відгук на думки відбувається миттєво, я просто бачу як її відобразити і сам процес від думки до її реалізації займає не більше п'ятнадцяти хвилин, але буває, що я ношу думку кілька днів, щоб знайти їй відповідний образ.

– Вам вдалося так зобразити Голодомор, що весь жах штучно створеного голоду «зчитується» навіть тими, хто нічого про це не знали. Що Вас підштовхнуло до такого образу?

– Декілька років поспіль я малюю плакати на цю болючу тему, все почалося з того, що в Харкові, на День пам'яті жертв Голодомору, побачив як мало людей прийшло вшанувати пам'ять загиблих, як мало у вікнах свічок пам'яті і це в місті навколо якого відбувалися всі ці страшні події. Це було боляче і сумно і саме це наштовхнуло створення першого плакату, захотілося просто нагадати про ці страшні події.

Плакат «Голодомор». Художник Нікіта Тітов
Плакат «Голодомор». Художник Нікіта Тітов

– Розкажіть, будь ласка, про ідею створення «оборонних гербів» для українських міст. Кому вона належить? Чому меч? Які символізм у цих зображеннях?

– Мій друг, поки що тільки на фейсбуці, Євген Чепелянський, ветеран та людина з дуже активною громадянською позицією попросив мене поширити інформацію про створення резерву. Я відреагував на це малюнком із символічним зображенням Києва, як з'ясувалося не зовсім правильним, бо набір добровольців проводиться по всій країні, але цей малюнок виявився у нагоді для інших цілей і взагалі з'явився дуже вчасно.

Мене почали просити про схожі рішення для інших міст, так почала з'являтися серія.

Головним образом для цього я вибрав меч, захотілося показати, що українські міста готові дати відсіч Росії. Саме тому, почав шукати символи міст, які можна органічно пов'язати з мечем.

Треба сказати, що створити такі зображення для всіх міст України завдання дуже складне, треба знати та відчувати особливості міста, його унікальний код та символи, а це робота дуже велика і потребує повного занурення та великої кількості часу. Я поки що не можу точно сказати, що подолаю це завдання, поживемо-побачимо.

– У Вас багато зображень на тему кохання? Це з Вашого внутрішнього бачення цієї рушійної, а часом і руйнівної сили, чи ваші «моделі» ходять вулицями, сидять на лавочках, п’ють каву в кафе?

– Я люблю любити! Закоханість надає життю фарб і піднімає його над буденністю.

Люблю малювати про кохання, ця тема нескінченна і вірю, що буде такий час у країні, коли ця тема буде головною.

– Що для Вас означає реакція людей на Ваші картини, на Ваші зображення? Які реакції Вам запали в душу?

– Я отримую дуже багато любові та підтримки, дуже часто це тримає та дає сили. Мені дуже важливо, що мої думки близькі багатьом людям, це напевно найголовніше.

– Якою Ви бачите Україну?

– Для мене країна це люди, саме вони наповнюють її змістом, рухом та енергією. Мені дуже пощастило з людьми, які мене оточують.

Дуже пишаюся ними і люблю, саме через них я не відчуваю зневіри. Завдяки їм я відчуваю спокій і віру, що все буде добре і все подолаємо. Мордор впаде, а Україна задихає вільно!

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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