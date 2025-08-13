Прорив армії РФ на Донбасі: як відповідають ЗСУ?

Увечері 12 серпня проєкт DeepState повідомив про чергове просування російської армії на північ від Покровська у бік Добропілля – біля села Ніканорівка. Звідси до адмінмеж Добропілля агресору залишається близько 10 кілометрів.

Таким чином, клин в оборону ЗСУ став трохи ширшим, також з'явився ризик, що загарбники тут переріжуть трасу на Родинське з півночі – це ключове місто, окупація якого може дозволити агресору розпочати штурм Мирнограду та Покровська.

Три дні поспіль DeepState повідомляв про наступ армії Росії на північ від Покровська – військові аналітики та українські бійці з місць повідомляли про прорив оборони ЗСУ, який може загрожувати Добропіллю, Покровсько-Мирноградській агломерації – і навіть Дружківці з Краматорськом.

В українському військовому командуванні заявили, що йдеться про «5-10» загарбників, робота з зачистки яких зараз триває.

Вранці 13 серпня Генштаб повідомив про 47 штурмів агресора на Покровському напрямку – на мапі відомства також з'явилася вузька «червона зона» у бік Добропілля.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: