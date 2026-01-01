«Вплив російської пропаганди» – посол Зварич розкритикував заяву спікера парламенту Чехії щодо України

Посол України у Чехії Василь Зварич розкритикував заяву спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури щодо України, озвучену ним у новорічній промові.

«Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України й українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди. Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства і цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти», – написав Зварич у фейсбуці 1 січня.

Посол України висловив сподівання, що органи державної влади і громадянське суспільство Чехії нададуть належну оцінку цим заявам і їх відповідності високій державній посаді, яку обіймає Окамура.

Спікер чеського парламенту у своїй новорічній промові вкотре висловився проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни».

«Я вірю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни, – сказав Окамура. – Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії й уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота».

«Нехай крадуть, але не у нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі», – додав він.

Томіо Окамура у листопаді першого ж дня після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.

У грудні в Чехії склав присягу новий кабінет міністрів, який очолив мільярдер Андрей Бабіш. Новий кабінет міністрів Чехії, як очікується, буде здійснювати менш проукраїнську політику, ніж попередній уряд Петра Фіали. Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України й, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь.