Генштаб повідомив про 97 російських атак на фронті від початку доби

Українські військові поблизу Покровська на Донеччині, листопад 2025 року
На фронті від початку доби відбулося 97 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив станом на 22:00 1 січня Генштаб ЗСУ.

«Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 23 штурмові й наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в одній локації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, російській війська здійснювали атаки на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.

