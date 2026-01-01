Держдепартамент США: навчання Китаю біля Тайваню «невиправдано» підвищують напруженість

Державний департамент США заявив 1 січня, що китайські військові навчання поблизу Тайваню «невиправдано» підвищують напруженість у регіоні, й закликав Пекін «припинити військовий тиск».

«Військова діяльність і риторика Китаю щодо Тайваню й інших країн регіону невиправдано посилюють напруженість. Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог. Сполучені Штати підтримують мир і стабільність у Тайванській протоці й виступають проти односторонніх змін статусу-кво, зокрема силою чи примусом», – йдеться в заяві речника Державного департаменту Томмі Піготта.

Китай на початку цього тижня провів біля берегів Тайваню військові навчання «Місія правосуддя – 2025». У рамках маневрів, що задіювали підрозділи сухопутних військ, флоту, авіації й ракетних військ, Пекін запустив ракети і розгорнув десятки винищувачів, військових кораблів і суден берегової охорони, заявивши, що навчання імітували блокаду основних тайванських портів.

Тайбей засудив навчання як загрозу регіональній безпеці й відверту провокацію.



Навчання розпочалися через 11 днів після того, як США оголосили про продаж Тайваню рекордної партії озброєнь – на суму більше ніж 11 мільярдів доларів, а також після заяви прем’єра Японії Санае Такаїті, яка заявила, що можливий напад Китаю на Тайвань може стати «ситуацією, що загрожує виживанню» для країни і це дозволить Токіо скористатися правом на самооборону.





МЗС Китаю засудило рішення США продати Тайваню зброю. У відомстві заявили, що такий крок порушує дипломатичні угоди між Пекіном і Вашингтоном, завдає серйозної шкоди суверенітету, безпеці й територіальній цілісності Китаю, а також підриває регіональну стабільність.



Минулого тижня КНР запровадила санкції щодо 20 військово-промислових компаній зі США і 10 топ-менеджерів американських оборонних корпорацій.

Китай вважає Тайвань своєю територією. Влада КНР неодноразово говорила, що готова силою взяти острів під свій контроль. За оцінкою Bloomberg, представленої в 2024 році, в разі нападу Китаю на Тайвань війна обійдеться у 10% світового ВВП, а також призведе до прямого військового зіткнення КНР зі США.

До будь-якого потенційного військового конфлікту навколо острова можуть бути залучені США, які є учасником кількох регіональних коаліцій і, згідно з ухваленими в Сполучених Штатах законами, будь-які загрози Тайваню розглядають як проблему «виключної серйозності».