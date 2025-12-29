Китай розпочав нові навчання біля берегів Тайваню

Китай 29 грудня розпочав біля берегів Тайваню нові навчання «Місія правосуддя – 2025». Про це повідомляють Reuters та «Сіньхуа» з посиланням на східне військове командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).



У маневрах задіяні підрозділи сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних військ. «Ці навчання є серйозним попередженням сепаратистським силам «незалежності Тайваню» та силам зовнішнього втручання», – заявив представник Східного командування НОАК Ші І.



Маневри продовжаться 30 грудня і включатимуть відпрацювання блокади основних портів острова та його оточення. У заяві командування також зазначено п’ять зон навколо острова, де діятимуть обмеження.



У Міноборони Тайваню заявили, що за останні 24 години навколо острова перебували два китайські військові літаки і 11 кораблів. Тайванські військові перебувають у стані підвищеної готовності та готові до проведення «навчання швидкого реагування» для оперативного перекидання військ у разі, якщо Китай раптово вирішить напасти.



Аналітики Reuters зазначають, що навчання Пекіна дедалі більше розмивають межу між рутинними військовими навчаннями та тим, що може бути підготовкою до нападу. Така стратегія, як стверджується, дає США та їхнім союзникам мінімальне попередження про вторгнення.



Навчання розпочалися через 11 днів після того, як США оголосили про продаж Тайваню рекордної партії озброєнь – на суму більше 11 мільярдів доларів, а також після заяви прем’єра Японії Санае Такаїті, яка заявила, що можливий напад Китаю на Тайвань може стати «ситуацією, що загрожує виживанню» для країни і це дозволить Токіо скористатися правом на самооборону.



МЗС Китаю засудило рішення США продати Тайваню зброю. У відомстві заявили, що такий крок порушує дипломатичні угоди між Пекіном та Вашингтоном, завдає серйозної шкоди суверенітету, безпеці та територіальній цілісності Китаю, а також підриває регіональну стабільність.



Минулого тижня КНР запровадила санкції щодо 20 військово-промислових компаній зі США та 10 топ-менеджерів американських оборонних корпорацій.

Китай вважає Тайвань своєю територією. Влада КНР неодноразово говорила, що готова силою взяти острів під свій контроль. За оцінкою Bloomberg, представленої в 2024 році, в разі нападу Китаю на Тайвань війна обійдеться у 10% світового ВВП, а також призведе до прямого військового зіткнення КНР зі США.

До будь-якого потенційного військового конфлікту навколо острова можуть бути залучені США, які є учасником кількох регіональних коаліцій і, згідно з ухваленими в Сполучених Штатах законами, будь-які загрози Тайваню розглядають як проблему «виключної серйозності».