США схвалили продаж Тайваню зброї на понад 11 мільярдів доларів

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Тайваню рекордної партії озброєнь – на суму 11,1 мільярда доларів.



До пакету, зокрема, увійшли системи HIMARS, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius, гаубиці та комплектуючі для іншого обладнання.



Як зазначає агентство Reuters, оголошення про продаж зброї пролунало на тлі посилення Пекіном військового та дипломатичного тиску на Тайвань.



У Держдепартаменті заявили, що продаж служить «національним інтересам, економіці та безпеці США». Зазначається, що постачання зброї Тайваню «сприятиме підтримці політичної стабільності, військового балансу та економічного прогресу в регіоні».



Міністерство оборони Тайваню у своїй заяві висловило подяку США за продаж зброї, яка, за його словами, допоможе Тайваню зберегти «достатні можливості самооборони». Відомство додало, що пакет перебуває на стадії розгляду в Конгресі США, який має можливість заблокувати або змінити угоду.



Міністерство закордонних справ Китаю виступило із критикою продажу зброї Тайваню. У відомстві заявили, що це порушить дипломатичні угоди між Китаєм та США, завдасть серйозних збитків суверенітету, безпеці та територіальній цілісності Китаю, а також підірве регіональну стабільність.



Китай вважає Тайвань своєю територією. Влада КНР неодноразово говорила, що готова силою взяти острів під свій контроль. За оцінкою Bloomberg, представленої в 2024 році, в разі нападу Китаю на Тайвань війна обійдеться у 10% світового ВВП, а також призведе до прямого військового зіткнення КНР зі США.

До будь-якого потенційного військового конфлікту навколо острова можуть бути залучені США, які є учасником кількох регіональних коаліцій і, згідно з ухваленими в Сполучених Штатах законами, будь-які загрози Тайваню розглядають як проблему «виключної серйозності».