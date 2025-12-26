Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Китай запровадив санкції проти 20 оборонних виробників США за продаж зброї Тайваню

Військові Тайваню запускають американську ракету Hawk під час щорічних навчань Han Kuang, 2022 рік
Військові Тайваню запускають американську ракету Hawk під час щорічних навчань Han Kuang, 2022 рік

Китай запровадив санкції проти Сполучених Штатів за продаж зброї Тайваню – про це Міністерство закордонних справ країни повідомило 26 грудня.

Згідно із заявою, рішення про постачання зброї «підриває суверенітет та територіальну цілісність Китаю».

Обмеження запровадили щодо 20 військово-промислових компаній зі США та 10 топ-менеджерів оборонних корпорацій. Санкції передбачають замороження активів та заборону на співпрацю з організаціями та особами, включеними до списку. Фізичним особам також заборонений в’їзд до Китаю.

Рішення про запровадження санкцій набирає чинності 26 грудня.

Читайте також: Китай може допомагати РФ космічними розвідувальними даними – Зеленський

Раніше в грудні адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Тайваню рекордної партії озброєнь – на суму 11,1 мільярда доларів. До пакету, зокрема, увійшли системи HIMARS, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius, гаубиці та складові для іншого обладнання.

МЗС Китаю розкритикувало це рішення. У відомстві заявили, що це порушить дипломатичні угоди між Китаєм та США, завдасть серйозних збитків суверенітету, безпеці та територіальній цілісності КНР, а також підірве регіональну стабільність.

Китай вважає Тайвань своєю територією. Влада КНР неодноразово говорила, що готова силою взяти острів під свій контроль. За оцінкою Bloomberg, представленої в 2024 році, в разі нападу Китаю на Тайвань війна обійдеться у 10% світового ВВП, а також призведе до прямого військового зіткнення КНР зі США.

До будь-якого потенційного військового конфлікту навколо острова можуть бути залучені США, які є учасником кількох регіональних коаліцій і, згідно з ухваленими в Сполучених Штатах законами, будь-які загрози Тайваню розглядають як проблему «виключної серйозності».


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG