У Євросоюзі кажуть про ймовірне постачання Китаєм бойової зброї Росії

Міністри закордонних справ держав Європейського Союзу 15 грудня обговорять підтримку Китаєм російської армії, а також дисбаланс у своїх економічних відносинах із Пекіном. Про це Радіо Свобода дізналося від трьох поінформованих дипломатів, не уповноважених коментувати тему офіційно.

Один зі співрозмовників заявив про низку свідчень про ймовірне постачання Китаєм Росії не лише товарів подвійного використання, а і бойової зброї, що може застосовуватися на полі бою в Україні.

«Без підтримки Китаєм Росії у цій війні РФ, імовірно, не була би здатною на те, на що вона врешті здатна. Ми також бачимо, що ця підтримка Китаю зростає, попри наші спроби вести діалог із Пекіном про це і переконувати, що, якщо він є відповідальним постійним членом Радбезу ООН, то не може підтримувати таку агресивну війну та відверте порушення Статуту Безпеки ООН», – зазначив інший співбесідник Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС.

Читайте також: Німецький міністр у Пекіні закликав Китай посилити тиск на Росію

Предметом обговорення стануть і геоекономічні аспекти відносин із Китаєм. Дипломати, не вдаючись у деталі, кажуть, що Китай «більш агресивно» використовує економічну залежність інших країн від нього, щоб «спробувати примусити інші країни робити те, що, на думку Пекіна, вони повинні робити».

«Вони використовують залежність у рідкоземельних металах (Китай є одним із провідних видобувачів у світі – ред.). Ми бачили це з новим зловживанням, я би сказав, іншими інструментами. Тож гадаю, є вагома причина для обговорення Китаю напередодні саміту лідерів ЄС зокрема (18 грудня – ред.)», – зауважив дипломат.

Ще один співрозмовник зазначив, що дискусія між міністрами закордонних справ буде своєрідним підбиттям підсумків візитів європейських лідерів і топпосадовців до Пекіна, що відбувалися останніми тижнями.





«Міністри закордонних справ зосередяться на концепціях безпеки та зовнішньої політики наших відносин з Китаєм, хоча, звичайно, багато питань, які потребують вирішення або ухвалення рішень, пов’язані з фінансами, економічними відносинами, торгівлею, інвестиціями тощо», – розповів співбесідник Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня повідомив, що доручив розвідці «більш предметно» відстежувати співпрацю Москви та Пекіну в тому, що стосується інтересів України та її партнерів.

Китай регулярно закликає до мирних переговорів та поваги до територіальної цілісності всіх країн, але ніколи не засуджував Росію за її повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Західні уряди звинувачують Пекін у наданні Росії економічної підтримки для її військових зусиль, зокрема, постачання Москві компонентів для її оборонної промисловості.



