Зеленський доручив СЗР «більш предметно» відстежувати співпрацю Росії й Китаю

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. За його повідомленням у телеграмі, вона стосувалася, зокрема, залежності компаній і державної системи Росії від «китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів».

За словами президента, фіксується посилення «фактично десуверенізації» частини території РФ на користь Китаю. Йдеться передусім про використання багатих на ресурси земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю.

Також, за даними Зеленського, Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема, в сфері воєнної промисловості. Він зазначає, що розвідки країн-партнерів мають схожу інформацію.

«Доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії», – заявив президент.

Крім того, додав він, Іващенко доповів про політичні кампанії Росії, в тому числі спрямовані на дестабілізацію України. Також зустріч стосувалася активності зовнішньої розвідки в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених.

Напередодні Зеленський висловив думку, що Пекін має вплив на Росію та особисто на Володимира Путіна, але він «не бачить, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни».

Китай регулярно закликає до мирних переговорів та поваги до територіальної цілісності всіх країн, але ніколи не засуджував Росію за її повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Західні уряди звинувачують Пекін у наданні Росії економічної підтримки для її військових зусиль, зокрема, постачання Москві компонентів для її оборонної промисловості.



