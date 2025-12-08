Німецький міністр у Пекіні закликав Китай посилити тиск на Росію

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 8 грудня під час візиту до Пекіна закликав Китай посилити тиск на Росію, щоб змусити Москву розпочати серйозні переговори задля припинення війни проти України, передає DW.

«Якщо у світі є країна, яка має сильний вплив на Росію, то це Китай. Ми сподіваємося й очікуємо, що Китай використає цей вплив», – заявив Вадефуль після зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ван Ї в Пекіні (цитата за агенцією DPA).

Німецький міністр звинуватив Росію в бажанні «нав’язати максимальні вимоги під приводом готовності до переговорів».

Захід звинувачує Китай у підтримці російської воєнної машини, насамперед шляхом імпорту російських енергоносіїв – нафти, газу й вугілля. Пекін, своєю чергою, наполягає на своїй нейтральності у війні Росії проти України.

Минулого тижня під час візиту до Китаю донести європейську позицію до голови КНР Сі Цзіньпіна намагався президент Франції Емманюель Макрон.