Очільниця Єврокомісії після «коаліції охочих»: «знаємо, що стоїть на кону»

Євросоюз має ключові пріоритети: підтримка України й підвищення оборонної готовності Європи. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання у форматі «коаліції охочих», передає кореспондентка Радіо Свобода.



«Ми всі знаємо, що стоїть на кону, і у нас більше немає часу на гаяння. Забезпечення фінансової підтримки допоможе забезпечити виживання України, і це вирішальний акт європейської оборони… Європа має засоби та бажання посилити тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів», –зазначила топпосадовиця ЄС.



Фон дер Ляєн заявила про значний вплив європейських санкцій на російську військову економіку. За словами глави Єврокомісії, пропозиція так званої репараційної позики для України «збільшує вартість війни для Росії».



«Чим довше Путін веде свою війну, проливає кров, забирає життя та руйнує українську інфраструктуру, тим вищими будуть витрати для Росії», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.



Коментуючи оборону Європи, президентка Єврокомісії заявила про рух уперед і згадала програму SAFE, у межах якої держави-члени можуть отримувати довгострокові позики для інвестицій у зміцнення власного оборонпрому.



«Поки ми все ще вивчаємо плани SAFE, отримані від держав-членів, Україна включена до 15 з 19 поданих. Йдеться не лише про гроші – Україна засвоює важкі уроки на полі бою, і ми вчимося разом з нею. Інтегруючи наші оборонно-промислові бази, ми будуємо потужний потенціал стримування – на сьогодні та завтра», – зазначила очільниця Єврокомісії.

За словами посадовиці, Росія не зацікавлена в мирі, натомість «постійно обманює, тягне час і насміхається з дипломатії». Євросоюз своєю чергою, резюмувала топпосадовиця, лишається відданим захисту своїх спільних цінностей.



«Саме так ми й будемо діяти. Об’єднані у підтримці України та у захисті Європи», – підсумувала фон дер Ляєн.

Ця заява пролунала на тлі чергових спроб США досягти мирної угоди щодо завершення війни РФ проти України.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.



