Макрон під час візиту до КНР просить Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну РФ проти України

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Пекіна 4 грудня звернувся до голови Китаю Сі Цзіньпіна з проханням допомогти припинити війну в Україні, повідомляє агенція France-Presse.

Для Макрона, який здійснює свій четвертий візит до Китаю за час перебування на посаді, триденна поїздка є можливістю здобути підтримку з боку КНР у питанні припинення вогню в найсмертоноснішому конфлікті в Європі з часів Другої світової війни. Китай, який є головним торговельним партнером Росії, неодноразово заявляв, що має нейтральну позицію щодо цієї війни, утримуючись від засудження вторгнення Москви.

Сі підтвердив цю тезу, заявивши Макрону, що «Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мир, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх».

Зустріч віч-на-віч відбувається на тлі нових спроб США виступити посередником у припиненні майже чотирирічної війни. Макрон, як пише AFP, очолює боротьбу проти плану, який зазнає критики через повторення в ньому вимог Росії.

«Ми повинні продовжувати працювати над досягненням миру та стабільності у світі, а також в Україні та інших регіонах, що постраждали від війни. Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику та наших зусиль, щоб якомога швидше досягти принаймні припинення вогню у формі мораторію на удари, спрямовані на критично важливу інфраструктуру», – сказав Макрон, звертаючись до Сі.

Китай регулярно закликає до мирних переговорів та поваги до територіальної цілісності всіх країн, але ніколи не засуджував Росію за її повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Західні уряди звинувачують Пекін у наданні Росії економічної підтримки для її військових зусиль, зокрема, постачання Москві компонентів для її оборонної промисловості.