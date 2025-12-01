Макрон анонсував консультації зі США щодо гарантій безпеки Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що робота над гарантіями безпеки, що «мають вирішальне значення для безпеки європейців, громадян Франції й українців», завершена. Про це лідер Франції сказав під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським.



Французький президент анонсував найближчими днями «важливі переговори між американськими посадовцями та Коаліцією охочих для уточнення участі Америки в цих гарантіях».



«Паралельно тривають обговорення, щоб Росія могла надати американським посередникам повну ясність у цьому контексті щодо своєї відданості миру. Не маю жодних сумнівів, що ми всі залишимося єдиними у підтримці України, поваги до міжнародного права, а також миру та безпеки для нашої Європи», – наголосив Макрон.



Очільник Франції розповів, що 1 грудня після дискусій із Зеленським президенти зв’язалися з переговірниками на місці в Маямі і європейськими лідерами, щоб «спланувати наступні дні та тижні та забезпечити повну інформацію про прогрес».

Читайте також: Зеленський провів переговори з Макроном – вони тривали «кілька годин»



Зеленський, своєю чергою, зауважив, що гарантії безпеки зараз є однією з трьох ключових переговорних «магістралей».

«Питання територіальне – найскладніше, питання грошей відновлення – на мій погляд… без присутності європейських партнерів акцептувати не просто і складно, тому що гроші зберігаються в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо і питання гарантій безпеки, що дуже важливо, конкретика зі Сполучених Штатів Америки, конкретика з боку Європи. Тобто, я би сказав, що це три головні теми (переговорного процесу - ред.)», – наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня прибув до Єлисейського палацу в Парижі для переговорів зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, розпочавши черговий тиждень інтенсивної дипломатії, спрямованої на припинення війни РФ проти України.

Візит, спрямований на пошук «умов для справедливого та тривалого миру», відбувся через день після переговорів у Флориді між делегаціями США та України, які обидві сторони оцінили як продуктивні, не надавши додаткових подробиць.

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила 1 грудня, що «це може бути вирішальним тижнем» для мирних зусиль.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф, як заявив Кремль, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 2 грудня. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним з січня.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів стривожила українську владу. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо та іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори призвели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО та потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва. Через тиждень після цього відбулися переговори у Флориді.