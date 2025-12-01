Зеленський про зустріч з Макроном: була розмова з Стармером та Віткоффом щодо перемовин у Флориді

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном обговорили з британським прем’єром Кіром Стармером, секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та спецпосланцем США Стівом Віткоффом перемовини у Флориді.

«Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф», – написав він у телеграмі

Президент повідомив про домовленість обговорити особисто більше деталей.

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня прибув до Єлисейського палацу в Парижі для переговорів зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, розпочавши черговий тиждень інтенсивної дипломатії, спрямованої на припинення війни РФ проти України.

Візит, спрямований на пошук «умов для справедливого та тривалого миру», відбувся через день після переговорів у Флориді між делегаціями США та України, які обидві сторони оцінили як продуктивні, не надавши додаткових подробиць.

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила 1 грудня, що «це може бути вирішальним тижнем» для мирних зусиль.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф, як заявив Кремль, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 2 грудня. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним з січня.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів стривожила українську владу. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо та іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори призвели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО та потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва. Через тиждень після цього відбулися переговори у Флориді.



