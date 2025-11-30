Рубіо назвав «дуже продуктивними» переговори з українською делегацією у Флориді

На флоридському курорті Галландейл 30 листопада завершилися переговори української та американської делегацій про параметри імовірної мирної угоди в повномасштабній українсько-російській війні, яка триває вже майже чотири роки.

За результатами дискусій держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч «дуже продуктивною», але наголосив, що «потрібно ще більше роботи».

«Ми також реалістично дивимося на той прогрес, що відбувається. Ідеться не лише про те, щоб зупинити війну, але й збудувати процвітаюче майбутнє України», – вказав керівник зовнішньополітичного відомства США, вказавши також, що для врегулювання потрібні «довгострокові гарантії безпеки Україні».

Рубіо підтвердив, що для узгодження параметрів імовірної мирної угоди спеціальний посланець президента США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров, який очолював делегацію Києва, також назвав переговори «продуктивними та успішними».

Раніше агентство France-Presse з посиланням на неназване джерело, поінформоване про перебіг переговорів, написало, що американська сторона прагне, щоб «остаточні пункти були узгоджені (на поточних переговорах), аби вони могли поїхати до Москви». «Формулювання складні, особливо щодо територій, оскільки вони (американці – ред.) вважають себе винятково посередниками, а не стороною», яка підтримує Україну, додало джерело.

Президент України Володимир Зеленський увечері 30 листопада за результатами розмов, які він провів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, вказав, що нині «важливі дні, і багато може змінитися».

На переговорах у Галландейлі в складі американської делегації перебували державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, також серед українських перемовників був перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Президент Росії Володимир Путін 27 листопада заявив, що пропозиції президента США Дональда Трампа щодо припинення війни можуть стати основою для майбутньої угоди, але попередив, що остаточної версії поки що немає.