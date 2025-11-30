«Поки що конструктивна» – Кислиця про дискусію зі США про параметри мирної угоди з РФ

Член української делегації, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив про перебіг переговорів про параметри імовірної мирної угоди в повномасштабній українсько-російській війні, які між делегаціями України та США тривають на флоридському курорті Галландейл.

«Це був гарний початок поточної зустрічі. Дуже захоплива та поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Чудове керівництво (держсекретаря США) Марко Рубіо. Як і (на переговорах) у Женеві, ціную ставлення (зятя президента США) Джареда Кушнера й те, як він викладає своє бачення», – написав дипломат у мережі Х.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров зазначив, що «у нас є чіткі директиви та пріоритети: захист українських інтересів, забезпечення предметного діалогу та просування на основі прогресу, досягнутого в Женеві».

«Ми працюємо над забезпеченням справжнього миру для України та надійних, довгострокових гарантій безпеки», – вказав секретар РНБО.

У курортному містечку Галландейл у штаті Флорида о 9:00 за місцевим часом (це 16:00 за Києвом) 30 листопада розпочалися переговори української та американської делегацій про параметри імовірної мирної угоди в повномасштабній українсько-російській війні, яка триває вже майже чотири роки.

У складі американської делегації перебувають державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, також серед українських перемовників є перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

На тлі дипломатичної активності, яка включала переговори між американськими та українськими чиновниками в Женеві тиждень тому, Росія продовжує регулярні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та цивільні цілі.

Україна відповіла неодноразовими атаками на російські нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти, а 29 листопада взяла на себе відповідальність за удари по двох танкерах у Чорному морі, які є частиною «тіньового флоту» для транспортування російської сирої нафти.

Президент Росії Володимир Путін 27 листопада заявив, що пропозиції Трампа щодо припинення його війни в Україні можуть стати основою для майбутньої угоди, але попередив, що остаточної версії поки що немає.



