ЗМІ: Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з делегацією України у Флориді

Делегати України матимуть зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів та спеціальним представником президента Трампа Стівом Віткоффом – про це повідомили агентства Reuters і AFP із посиланням на американського посадовця.

Співрозмовник журналістів додав, що зустріч відбудеться завтра, в неділю. До неї долучиться також зять Трампа Джаред Кушнер.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже має бути в США, де буде «продовжений діалог на основі пунктів із Женеви».

«Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами», – заявив він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони, глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вирушив на переговори щодо миру до США 29 листопада.

Раніше, 29 листопада, Зеленський затвердив новий склад української делегації для участі у переговорах зі Сполученими Штатами і РФ щодо «досягнення справедливого і сталого миру». Її очолив секретар РНБО Рустем Умєров після відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака.



