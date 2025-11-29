Зеленський затвердив новий склад делегації України на переговорах: хто її очолив замість Єрмака

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад української делегації для участі у переговорах зі Сполученими Штатами і РФ щодо «досягнення справедливого і сталого миру», йдеться в указі глави держави №869/2025
У документі йдеться, що до складу делегації входять:
- Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації замість Андрія Єрмака;
- Бевз Олександр Олександрович - радник Кабінету президента України Офісу президента України;
- Буданов Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу ЗСУ;
- Іващенко Олег Іванович – голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ України;
- Острянський Євгеній Вікторович – перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- Поклад Олександр Валентинович – заступник голови Служби безпеки України;
- Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше делегацію очолював колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого Зеленський звільнив з посади.
Відставка Андрія Єрмака, який раніше очолював делегацію України на переговорах щодо миру, відбулася на тлі обшуку у нього. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента.
Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири». Згодом він запевнив, що після відставки з посади голови ОП збирається їхати на фронт, але деталей не розкрив.
Офіційно про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має ексголова Офісу президента, не інформували. Видання «Інтерфакс-Україна» і РБК-Україна з посиланням на джерела писали, що Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».
Після цього від опозиції, а також деяких членів владної команди почали лунати вимоги відставки Єрмака, хоча його ім’я не було названо серед підозрюваних. Зеленський підтримував Єрмака протягом кількох тижнів і відхилив заклики звільнити його.
Минулого тижня американський чиновник заявив Axios, що скандал може послабити переговорну позицію України з Росією.
