Віткофф їде до Москви. Витік розмов зчинив галас. Київ насторожений. План миру набуває форми?

Головний посланець Білого дому Віткофф їде до Росії вже вшосте. Україна побоюється плану США щодо досягнення миру, який надміру грає на користь Москви. Витік телефонної розмови свідчить, що американський посланець радив кремлівському чиновнику, як підсолодити меседж для Білого дому. Росія ще досі не завоювала весь Донбас, але на 46-му місяці повномасштабної війни, українські Сили оборони перебувають на межі можливостей.

Минуло багато подій за шість днів після того, як уперше просочився до преси підготовлений США проєкт мирного плану – не кажучи вже про обставини, за яких він був укладений.

28-пунктів струсонули мляві до того зусилля щодо припинення російської війни, яку Дональд Трамп обіцяв завершити протягом 24 годин «У мене буде врегулювання впродовж 24 годин… Я – єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку», – заявив Дональд Трамп перед тисячами своїх прибічників в аеропорту Вейко, маючи на увазі війну Росії проти України. На дворі стояв по-техаськи спекотний березень 2023-го. Це був перший із передвиборчих виступів вдруге кандидата у президенти США від Республіканської партії – і один із перших випадків його схожої обіцянки. після свого вступу на посаду.

Ось що слід знати станом на 26 листопада, коли дипломати й переговорники з Вашингтона, Москви, Києва та інших європейських столиць сперечаються щодо деталей конкретного й суперечливого плану.

Головні камені спотикання

Після витоку американського плану, який потім передали президенту України, Зеленський направив керівника свого офісу та інших посадовців до Женеви на термінові переговори з представниками США, зокрема державним секретарем Марко Рубіо.

Повідомляється, що Зеленського поставили перед фактом: план повторював більшість жорстких позицій, яких Росія дотримувалася ще до вторгнення.

Втім, женевські переговори привели до «оновленої та уточненої» рамки – переробленого 19-пунктного плану – який забезпечив би «стійкий і справедливий мир», як заявили і Білий дім, і ЄС, і офіс Зеленського.

Однак слова Зеленського свідчили, що найгостріші питання можуть і далі лишатися на столі. Серед них – доля частини Донецької області, яку Кремль будь-що прагне захопити.

Москва неодноразово заявляла, що має контролювати всю Донецьку область – одна із п’яти українських областей, які Путін безпідставно називає російськими. Віддати агресору територію, яку українські війська великою ціною утримували, відбиваючи постійні російські атаки, була б величезною поступкою з боку Києва та мало б політичні наслідки для Зеленського.

Інші складнощі – наполягання Кремля, що Україна має назавжди відмовитися від вступу в НАТО, а також скоротити чисельність української армії.

Американський проєкт вимагав би від України «закріпити в конституції, що вона не вступить до НАТО», а від Альянсу – формалізувати обіцянку ніколи не приймати Україну.

Такий підхід може бути неприйнятним для України, яка прагне свободи вибору своїх геополітичних партнерів – і нині має курс на НАТО закріплений у конституції.

Україна також хоче мати можливість захищатися від будь-якого потенційного майбутнього нападу Росії.

На попередніх переговорах Росія вимагала, щоб чисельність української армії не перевищувала 100 000 військових. Початковий американський проєкт встановлював стелю у 600 000, а європейська контрпропозиція піднімала її до 800 000 «у мирний час».

Кілька провідних сенаторів-республіканців розкритикували первісний план США, зокрема колишній лідер більшості Мітч Макконнелл.

«Угода, яка винагороджує агресію, не варта паперу, на якому вона написана. Америка не є нейтральним арбітром і не повинна прикидатися таким», – написав він у X.

Речниця Білого дому Керолін Левітт заявила, що є відчутний прогрес, наголосивши, що залишилося лише «кілька делікатних, але не непереборних деталей, які потрібно узгодити». А ще додала, що США не можуть вічно постачати зброю Україні.

Шоста спроба – щаслива?

Забудовник без дипломатичного досвіду Стів Віткофф – людина, якій Трамп доручив пошук шляхів завершення війни. Він уже п’ять разів зустрічався з Путіним, літаючи до Москви на власному приватному літаку.

Деякі попередні дії Віткоффа викликали тривогу серед зовнішніх спостерігачів, які бояться, що ним маніпулюють або що він неправильно розуміє глибоку історичну складність війни.

Віткофф покладався на перекладачів, наданих Кремлем, для своїх розмов з Путіним та іншими посадовцями, а не на перекладачів, схвалених посольством США.

Після останньої зустрічі Віткоффа з Путіним у серпні американські та європейські чиновники заявили, що посланець неправильно зрозумів географію українських територій, на які претендував Путін.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон, який критикував підхід адміністрації Трампа до Росії, закликав звільнити Віткоффа.

Відправлення Віткоффа назад до Москви – візит, який помічник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив на наступний тиждень – свідчить про бажання Білого дому закріпити частину або всі положення, узгоджені в Женеві та Абу-Дабі.

Ще один непередбачуваний фактор: Трамп згадав, що його зять Джаред Кушнер може супроводжувати Віткоффа, хоча ні Ушаков, ні речник Кремля Дмитро Пєсков цього не коментували.

Повідомляється, що Кушнер був присутній на раніше не розкритій зустрічі за участі Віткоффа та росіянина, який також не є дипломатом, але відіграє помітну, нетрадиційну роль у переговорах з американцями: Кирила Дмитрієва.

Витік телефонної розмови

Наприкінці жовтня Дмитрієв – різкий на язик бізнесмен, випускник Гарварду, керівник російського суверенного фонду – прибув до Маямі. Він зустрівся з республіканкою Анною Луна, передавши їй, як він стверджував, нерозкриті російські документи про вбивство президента Джона Кеннеді.

Також він подарував їй коробку шоколадних цукерок і книжку цитат Путіна.

Дмитрієв був внесений до чорного списку у 2022 році за вторгнення Росії в Україну. Міністр фінансів Трампа називав його «кремлівським пропагандистом».

Згодом з’ясувалося, що Дмитрієв, який отримав від американської влади дозвіл на поїздку, провів таємні зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Маямі – і, за повідомленнями, частина посадовців США та Держдепартаменту про це не знала.

Після оприлюднення новин про американську пропозицію кілька сенаторів США заявили, що Рубіо сказав їм: проєкт був російським за суттю, впливовим для Росії, хоча Дмитрієва він не назвав.

Рубіо, який був у Женеві, наполягав, що це був американський проєкт.

25 листопада, невдовзі до оголошення Трампом візиту Віткоффа до Москви, агентство Bloomberg опублікувало стенограму телефонної розмови, яку воно нібито отримало: це була розмова між Віткоффом і Ушаковим.

Розмова відбулася 14 жовтня – за два дні до телефонної розмови Трампа з Путіним 16 жовтня – і приблизно за два тижні до зустрічі Віткоффа з Дмитрієвим у Маямі.

Згідно зі стенограмою, Віткофф радив Ушакову, як зачарувати Трампа щодо можливого мирного рішення.

«Я б зробив дзвінок і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви підтримали це, підтримали, що ви поважаєте його як людину миру і дуже раді бачити це. Ось так я б сказав», – цитує Bloomberg слова Віткоффа.

«Я знаю, що буде потрібно, щоб укласти мирну угоду: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь», – нібито сказав Віткофф.

Видання Bloomberg не повідомило, як отримало запис, ймовірно зроблений американськими спецслужбами, які регулярно прослуховують розмови іноземних чиновників.

Радіо Свобода не змогло незалежно підтвердити стенограму.

Трамп частково підтвердив факт розмови, хоча й не її зміст: «Він має продати це Україні. Він збирається «продати» Україну Росії. Ось що робить укладач угод».

Ушаков також, здається, підтвердив факт розмови, заявивши російському державному медіа, що витік здійснено з метою підірвати неофіційні переговори. Пізніше він сказав газеті «Коммерсант», що розмова з Віткоффом відбулася через месенджер WhatsApp.

«Малоймовірно, що такий витік міг статися від учасників розмови», – сказав він.



