У Женеві не обговорювали скорочення ЗСУ – начальник Генштабу

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що на українсько-американських переговорах щодо мирного плану в Женеві не йшлося про скорочення Збройних сил України. Про це Гнатов, який входив до української делегації на цих переговорах, сказав в інтерв’ю виданню LIGA.net.

«Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних сил мирного часу. Це – дуже дискусійна тема», – сказав він.

Начальник Генштабу зазначив, що як з українського, так і з американського боку звучала «правильна думка» щодо того, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ й амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США та України до плану вносяться корективи.

Але, за його словами, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні.

