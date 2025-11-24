«Багато правильного враховано в цій рамці» – Зеленський про мирний план після переговорів у Женеві

Переговори в швейцарській Женеві дозволили досягти прийнятнішого для України варіанту мирного плану, і «багато правильного враховано в цій рамці», сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 24 листопада.

«Ще є зараз над чим попрацювати всім разом, дуже непросто, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно. Фактично весь день учора були зустрічі, це була непроста, надзвичайно детальна робота. Сьогодні ж увесь день – координація з нашими партнерами у Європі… Україна не одна, і це важливо. Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні речі я обговорю з президентом (США Дональдом) Трампом», – сказав глава держави.

Він також закликав українців «дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів».

«Маємо бути свідомими, що Росія не зменшить тиск на нас, на Україну, на наших людей... Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати», – зауважив Зеленський.

Повідомлення про існування плану з 28 пунктів з’явилися у засобах інформації минулого тижня. Згодом у США підтвердили існування мирної ініціативи, хоча офіційно і не підтверджували автентичність саме того документа, який було опубліковано. Кілька ЗМІ, а також члени Конгресу США, запитували про походження цього плану, стверджуючи, що в його розробці могли брати участь представники Росії. У Держдепартаменті це категорично відкинули, заявивши, що план розроблений у США і включає ідеї, висловлені як Росією, так і Україною. Зустріч у Женеві за участю США, України, ЄС та провідних країн Європи була організована для обговорення пропозицій США та досягнення консенсусу з тих питань, які викликали занепокоєння країн ЄС та України – йдеться про імовірну поступку Росії територіями, запровадження обмежень на чисельність армії України, відмову від вступу України до НАТО.