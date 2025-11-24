Зеленський очікує на доповідь щодо переговорів у Женеві: наступні кроки визначатимуть за підсумками

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стере щодо дипломатичної ситуації та двосторонньої співпраці – про це він заявив 24 листопада.

«Дякую за поради та підтримку – Норвегія, як завжди, допомагає», – зазначив він.

Зеленський додав, що розповів Стере про перші результати роботи радників на зустрічі в Женеві щодо мирного плану США.

«Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу», – заявив президент.





За словами Зеленського, Україна продовжить координуватися з Європою та іншими партнерами і розраховує на «досягнення потрібних результатів».

Стере наразі не коментував розмову.

23 листопада в Женеві відбулися переговори щодо запропонованого США мирного плану для України. За підсумками переговорів США й Україна оприлюднили спільну заяву, вказавши на «суттєвий прогрес», а також на те, що рамкова угода про мир була «оновлена і допрацьована», й остаточне рішення щодо неї ухвалять президенти.

Про те, які саме зміни були внесені до публікованого раніше мирного плану з 28 пунктів, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа і розкритикованого прихильниками Києва як надто дружнього до Росії, в заяві не повідомляють. Сам Трамп після переговорів у Женеві припустив, що «щось хороше» може відбуватися у врегулюванні війни Росії проти України.

Державний секретар Марко Рубіо 23 листопада очолив делегацію США на переговорах з українськими чиновниками в Женеві. Після зустрічі Рубіо відзначив «величезний прогрес» і сказав, що Трамп був «задоволений», коли він поінформував його про обговорення. Рубіо виїхав зі Швейцарії й повернувся до Вашингтона після переговорів, повідомив Державний департамент.

Голова української делегації – керівник апарату Зеленського Андрій Єрмак – заявив журналістам, що переговорники досягли «дуже хорошого прогресу» в Женеві й «рухаються вперед до справедливого і міцного миру, на який заслуговує український народ».

Кілька західних новинних агентств, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що американські й українські чиновники обговорюють потенційний візит Зеленського до Вашингтона – вже цього тижня – для обговорення питань із Трампом.

Поряд з європейськими союзниками України багато американських законодавців, включаючи деяких республіканців, розкритикували початкову пропозицію, деякі назвали її «списком побажань» Кремля.



