Трамп допустив «щось хороше» після переговорів щодо мирної угоди в Женеві

Президент США Дональд Трамп допустив, що «щось хороше» може відбуватися у врегулюванні війни Росії проти України. Він написав про це в соцмережі Тruth Social за підсумками переговорів делегацій США й України в Женеві 23 листопада.

«Невже справді можливо, щоб у мирних переговорах між Росією й Україною був великий прогрес??? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися», – написав Трамп.

Напередодні президент США різко висловився на адресу влади України, заявивши, що українське керівництво «не продемонструвало жодної вдячності» за американські ініціативи з досягнення миру. Після цього президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна вдячна Сполученим Штатам й особисто президенту Дональду Трампу за допомогу.

23 листопада в Женеві відбулися переговори щодо пропонованого США мирного плану для України. За підсумками переговорів США й Україна оприлюднили спільну заяву, вказавши на «суттєвий прогрес», а також на те, що рамкова угода про мир була «оновлена і допрацьована», й остаточне рішення щодо неї ухвалять президенти.

Про те, які саме зміни були внесені до публікованого раніше мирного плану з 28 пунктів, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа і розкритикованого прихильниками Києва як надто дружнього до Росії, в заяві не повідомляють.

Поряд з європейськими союзниками України багато американських законодавців, включаючи деяких республіканців, розкритикували початкову пропозицію, деякі назвали її «списком побажань» Кремля.

Після зустрічі державний секретар Марко Рубіо, який очолював делегацію США на переговорах, відзначив «величезний прогрес» і сказав, що Трамп був «задоволений», коли він поінформував його про обговорення.

Голова української делегації – керівник апарату Зеленського Андрій Єрмак – заявив журналістам, що переговорники досягли «дуже хорошого прогресу» в Женеві й «рухаються вперед до справедливого і міцного миру, на який заслуговує український народ».

Кілька західних новинних агентств, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що американські й українські чиновники обговорюють потенційний візит Зеленського до Вашингтона – вже цього тижня – для обговорення питань із Трампом.

Агентство Reuters цитує джерело, яке повідомило, що переговори будуть зосереджені на найчутливіших питаннях 28-пунктного мирного плану, запропонованого Трампом, – таких як можливість територіальних поступок України Росії.

Початковий план, пропонований США, офіційно не розголошувався, хоча ключові елементи публікували в ЗМІ.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачав визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачала проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачав, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600 000 військових. Крім того, передбачалося, що фінансові санкції проти Москви будуть поступово скасовані.

На тлі опору американських законодавців й іноземних союзників 22 листопада Трамп залишив відкритою можливість внесення змін до плану. На запитання журналістів, чи є його пропозиція його «остаточною пропозицією Україні», Трамп відповів: «Ні».

Під час переговорів у Женеві Зеленський у своєму зверненні сказав, що «є сигнали, що команда президента Трампа нас чує».

ЗМІ також повідомляли про розробку альтернативного європейського мирного плану.

Німецьке інформаційне агентство dpa заявило, що цей план не вимагатиме від України відступу будь-якої території, яку вона все ще контролює, і встановить вищий ліміт чисельності своїх Збройних сил – до 800 000 солдатів замість 600 000, як зазначено в пропозиції США. Україна також отримає надійні гарантії безпеки.

Також членство України в НАТО не буде прямо виключене, і Росії не буде надано загальну амністію за воєнні злочини, повідомляє dpa, не вказуючи свої джерела.

Європейські й африканські лідери зустрінуться в Анголі 24 листопада на економічному саміті, і очікується, що війна Росії проти України буде терміновою темою обговорення серед лідерів ЄС.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія поки не отримувала офіційними каналами будь-яких планів мирного врегулювання в Україні й «уважно відстежує» повідомлення в ЗМІ за результатами переговорів США й України у Женеві. Він також сказав, що поки що немає планів щодо зустрічі цього тижня між російськими й американськими переговорниками.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що 24 листопада проведе телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити мирні зусилля в Україні.