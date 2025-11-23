«Є сигнали, що адміністрація Трампа чує позицію України»: Зеленський – за підсумками переговорів у Женеві

Є сигнали того, що адміністрація президента США Дональда Трампа чує позицію України, повідомив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні – день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку – дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови, багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни», – зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що сьогодні ще триватимуть перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них.

«Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас», – зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що важливо зробити, «щоб кроки для закінчення війни були дієвими, і щоб усе було працездатним».

«Україна ніколи не хотіла війни, ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована, це добре. Дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії», – наголосив Зеленський.

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу у Швейцарії, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який очолює делегацію.

У Женеві на 23 листопада заплановані переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо цього тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

У делегації США, як повідомляють, будуть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, а також міністр армії Ден Дрісколл, який днями відвідав Київ. Раду ЄС і Єврокомісію на переговорах представляють провідні радники їхніх керівників.

Лідери Євросоюзу напередодні заявили, що підтримують зусилля США щодо врегулювання війни Росії з Україною, але вважають, що представлений Вашингтоном план із 28 пунктів (який ще не був офіційно оприлюднений, хоча ключові його елементи вже опубліковані в ЗМІ) потребує доопрацювання.

«Ми готові вступити в цей процес, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – наголошується у документі, опублікованому на сайті Єврокомісії.

За даними видання The Washington Post, серед підготовлених лідерами ЄС пропозицій – відмова від передбаченого планом США обмеження чисельності української армії, повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС і Кінбурнською косою, а також відмова від передачі Росії підконтрольної Україні частини Донецької області до припинення вогню й обговорення цього та інших територіальних питань лише після встановлення перемир’я.