Рубіо заперечив заяви про те, що мирний план розроблявся не США

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив заяви сенатора-республіканця Майка Раундса, демократки Джин Шахін і Ангуса Кінга (незалежний) про те, що 28-пунктна пропозиція щодо миру в Україні, оприлюднена цього тижня, не була розроблена Вашингтоном, а була «списком побажань» Кремля, переданим росіянами.

«Мирна пропозиція була розроблена США. Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на пропозиціях російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України», – написав Рубіо в соцмережі X.

Раніше сенатор Майк Раундс повідомив журналістам, що Рубіо зателефонував йому й іншим сенаторам і сказав, що згаданий план є пропозицією, яку розробляли не США.

«Він [Рубіо] сказав нам, що це не була американська пропозиція. Це була пропозиція, яку отримав хтось..., що представляє Росію в цій пропозиції. Її передали [посланцю Трампа Стіву] Віткоффу», – сказав Раундс, передаючи, за його словами, деталі телефонної розмови з Рубіо.

23 листопада українські чиновники мають зустрітися зі своїми американськими колегами в Женеві, щоб обговорити мирний план, який, за словами союзників Києва, схиляється на користь Росії. До консультацій, зокрема, долучиться держсекретар США Рубіо. Також відомо, що представники європейських держав мають приєднатися до консультацій у Женеві.

З українського боку будуть присутні голова Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров.

22 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований його адміністрацією мирний план щодо України перебуває у стадії опрацювання і «не є остаточним варіантом».

Перед цим Трамп казав, що наступний четвер, 27 листопада, – це крайній термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачає, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану і повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ і Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це привело до гідного закінчення війни».

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».