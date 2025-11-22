Мирний план США є корисною основою, але потребує доопрацювання – Макрон

Американський план миру для України містить важливі елементи, однак потребує «суттєвого доопрацювання та узгодження» з європейськими партнерами, зазначив президент Франції Еммануель Макрон під час брифінгу на саміті G20 у Південній Африці

Він підкреслив, що будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни, є позитивними, але ключовим є те, щоб вони відповідали інтересам України. За його словами, представлений США документ визнає «важливі принципи» – зокрема, питання суверенітету та гарантій безпеки.

Разом з тим він зауважив, що «план не проходив переговорного узгодження з європейськими державами, хоча значна його частина безпосередньо стосується країн ЄС і НАТО». Тому, наголосив Макрон, документ слід переглянути та посилити.

Пізніше у дописі в соцмережі президент Франції повторив, що запропонований Вашингтоном план може слугувати основою для роботи, але потребує «посилення» та ширшого залучення європейських партнерів.

Мирний план, підготовлений в адміністрації президента США Дональда Трампа, серед іншого пропонує Україні фактично здати Донбас і скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників. Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план у найближчі кілька днів, повідомляла Financial Times із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану та повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ та Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Кремль готовий вести переговори про завершення війни з Україною, але поки що жодного мирного плану не обговорює, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.



