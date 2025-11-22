Трамп заявив, що його мирний план для України ще не остаточний

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що запропонований його адміністрацією мирний план щодо України перебуває у стадії опрацювання і «не є остаточним варіантом».

Трамп наголосив, що головною метою Сполучених Штатів є досягнення миру, який, на його переконання, мав бути встановлений значно раніше. Він також повторив тезу, що повномасштабна війна Росії проти України, на його думку, не розпочалася б, якби він на той момент обіймав посаду президента.

За словами Трампа, США працюють над тим, щоб припинити конфлікт: «Так чи інакше, ми маємо завершити цю війну».

Відповідаючи на запитання щодо можливої реакції Києва, Трамп сказав, що якщо президент України Володимир Зеленський не підтримає запропонований Вашингтоном план, то матиме повне право продовжувати боротьбу «з усією своєю душею».

Мирний план, підготовлений в адміністрації президента США Дональда Трампа, серед іншого пропонує Україні фактично здати Донбас і скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників. Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план у найближчі кілька днів, повідомляла Financial Times із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану та повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ та Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Кремль готовий вести переговори про завершення війни з Україною, але поки що жодного мирного плану не обговорює, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.