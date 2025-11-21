Дедлайн Трампа для України. Війна завершиться за тиждень?

28 пунктів мирного плану провідні ЗМІ показали повністю одразу після того, як Білий дім підтвердив непублічну роботу над ними. 20 листопада прессекретарка американського президента зазначила, що спецпосланець Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо «протягом останнього місяця тихо працювали над планом».

Він має бути прийнятним для обох сторін

Керолайн Левітт запевняла журналістів, що контакти були з обома сторонами: й Україною, і Росією, й що для обох «це хороший план».

«Він має бути прийнятним для обох сторін, і ми дуже наполегливо працюємо над його реалізацією», – підкреслила посадовиця.

«Агресивний графік»

21 листопада журналістам у Києві про «вражаючі темпи дипломатичної діяльності» розповідала тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, водночас визнаючи, що попереду «ще багато роботи».

«Сьогодні міністр (Сухопутних військ США – ред.) Дрісколл і я зустрілися з українцями та українським керівництвом і обговорили агресивний графік цих зусиль», – додала вона.

Видання Axios тим часом, посилаючись на неназваного американського посадовця, повідомило, що про «агресивний графік» Деніел Дрісколл, що спершу взагалі мав говорити в Україні про військову співпрацю, і президент України Володимир Зеленський не просто поговорили, а домовилися.

Саме з рук Дрісколла український президент, пише видання, отримав проєкт мирного плану, підготовленого командою американського президента Дональда Трампа.

Численні повідомлення в західних медіа, з посиланням на джерела в адміністрації США, вказують на те, що Трамп вимагає якомога швидшого укладення угоди і що поняття «просто зараз» слід трактувати буквально. Нагальність пов’язують із наближенням в Україні зими і складною енергетичною ситуацією, в якій вона опиняється напередодні холодного сезону.

Financial Times конкретизує очікування американської сторони від Києва: є сподівання, що Зеленський погодиться на мирний план до 27 листопада – Дня подяки у США. Це підтвердив і сам президент Дональд Трамп у подкасті Fox News.

У мене було багато крайніх термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер, на нашу думку, є відповідним терміном

«У мене було багато крайніх термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер, на нашу думку, є відповідним терміном», – наголосив Трамп, відкидаючи застереження України щодо територіальних поступок: «вони вже втрачають землю».

Опісля угоду представлять у Москві. За даними медіа, цю місію теж покладуть на генерала Дена Дрісколла. Кінцева мета Вашингтона, за даними CNN, – припинити війну в Україні до кінця 2025 року.

Однак FT зауважує, що амбітний графік може бути малореалістичним, з огляду на наявність у плані чітких червоних ліній для Києва. Українські посадовці на умовах анонімності повідомили, що готуються представити американській стороні контрпропозиції.

Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав

Американська New York Post повідомила про «позитивний відгук» на проєкт угоди секретаря РНБО Рустема Умєрова під час його зустрічі зі Стівом Віткоффом у Маямі минулого тижня. Сам Умєров спростував цю інформацію й заявив про технічність своєї місії в США – організацію зустрічей і підготовку діалогу.

«Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі», – наголосив секретар РНБО України.

План Європи?

ЄС залишається повністю відданим забезпеченню непохитної підтримки України

У Євросоюзі про існування плану з 28 пунктів, чимало з яких Україна вважала неприйнятними, дізналися з публікацій у медіа. 21 листопада президент Євроради Антоніу Кошта підтвердив, що офіційно ЄС не був попередженим про ініціативу.

«Євросоюзу офіційно не повідомляли про жодні плани. Тож для мене, для нас немає сенсу коментувати це наразі. Я просто можу сказати і повторити, що Європейський Союз залишається повністю відданим забезпеченню непохитної підтримки України, заснованої на принципах Статуту ООН», – сказав Кошта у Йоганнесбурзі, де лідери «Групи двадцяти» якраз збираються на черговий саміт. Його, втім, пропустить вище керівництво не лише Росії, а і Китаю, і США.

Важливим є ключовий принцип, якого ми завжди дотримувалися: нічого про Україну без України

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що оприлюднений у медіа план США з 28 пунктів обговорять у кулуарах саміту, що відбуватиметься в Йоганнесбурзі 21–22 листопада. Посадовиця вже зідзвонилася з Володимиром Зеленським.

«Важливим є ключовий принцип, якого ми завжди дотримувалися: нічого про Україну без України… З першого дня ми стояли поруч з Україною, пліч-о-пліч з нею, і разом ми захищаємо принципи Статуту ООН», – наголосила Урсула фон дер Ляєн, запевняючи, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», і що Київ «може розраховувати на нас».

З тим, що насамперед Україні і визначати своє майбутнє, згоден і прем'єр Британії. 21 листопада Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини зідзвонювалися з Зеленським. Заради цієї розмови Фрідріху Мерцу довелося терміново міняти свої плани.

Працюємо над документом, який підготувала американська сторона

Діалог із європейськими партнерами Зеленський коротко підсумував у соцмережах.

«Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані», – написав український президент.

У пресслужбі уряду ФРН повідомили, що європейські лідери запевнили Україну «у своїй незмінній та повній підтримці на шляху до міцного та справедливого миру». Домовилися, йдеться в заяві, відстоювати життєво важливі інтереси Європи й України. Зокрема – вважати лінію зіткнення «відправною точкою для досягнення взаєморозуміння». Можна відтак припустити, що Європа не підтримує відведення українських військ із Донбасу, а також скорочення їхньої чисельності. Адже в німецькій канцелярії заявили, що «українські Збройні сили повинні залишатися здатними ефективно захищати суверенітет України».

The Wall Street Journal повідомила про розробку Європою альтернативної версії плану завершення війни в Україні – зі справедливішими для неї умовами. Деталей щодо них не наводять, однак повідомляється, що роботу планують завершити «найближчими днями».

«Ми хочемо гарантувати, що Україна зможе говорити з цих питань із твердою переговорною позицією. І саме Україна має вирішити, на які компроміси піти… Ми – тут не арбітри, а захисники України. Вона захищає свою свободу та Європи», – наголосив 21 листопада глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

План, що для багатьох став несподіванкою не лише через непублічну роботу над ним, а і через чимало неприйнятних для України пунктів, коментує низка європейських лідерів.

«Якщо Збройні сили України будуть скорочені на 50%, які гарантії безпеки це надасть Україні? Дуже важко зрозуміти таку ідею», – каже президент Литви Ґітанас Науседа.

Суверенітет, територіальна цілісність та екзистенційні інтереси безпеки України є ключовими…

«Суверенітет, територіальна цілісність та екзистенційні інтереси безпеки України є ключовими… Шлях до миру часто є складним, тому всі партнери та друзі України повинні співпрацювати для досягнення найкращого результату», – зазначив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву або ігнорувати скоєні злочини. А щоб він був довготривалим, він повинен гарантувати суверенітет України, її здатність самостійно визначати свій курс і гідне майбутнє… Ось чому Україна та Європа повинні мати повне право голосу в будь-якому врегулюванні», – підкреслює президент Чехії Петр Павел.

Погрози зі США. Дежавю з розвідданими?

Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним

21 листопада Володимир Зеленський зідзвонився з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Годинна розмова завершилася домовленістю продовжити роботу над мирним планом. Зокрема – з залученням Європи.

«Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним», – повідомив український президент.

Наступного тижня, за даними Sky News, Зеленський може поговорити з Дональдом Трампом.

Американські ЗМІ ознайомилися і з додатком, що супроводжував проєкт плану з 28 пунктів. У ньому викладені контури гарантій безпеки, які Україна може отримати від США в разі згоди завершити війну.

Гарантії пропонують на десять років з можливістю подовження. Якщо Росія знову атакує Україну, це розцінять як загрозу безпеці трансатлантичної спільноти. За цих обставин президент США, проконсультувавшись із союзниками в Європі й НАТО, визначить допомогу Україні «у вигляді підтримки збройними силами, розвідданими та логістичної підтримки, економічні та дипломатичні заходи, а також інші кроки, які вважатимуть належними».

Передбачається, що документ з проєктом гарантій підпишуть представники України, РФ, США, ЄС і НАТО.

Співрозмовники Axios у Білому домі вважають цей проєкт гарантій виграшною пропозицією Україні.

Американська сторона рішуче налаштована почути від України «так» щодо проєкту мирного плану, який може і буде мінятися під час переговорів.

Переконати Київ пристати на ці умови Вашингтон намагається, як дізналося Reuters, вдаючись до погроз. Джерела, обізнані з цим питанням, розповіли журналістам про можливість зупинки надання розвідданих та зброї. Схожа ситуація вже відбувалася після публічної суперечки Дональда Трампа й Володимира Зеленського в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.

Директор ЦРУ, пояснюючи тодішнє рішення президента США про зупинку обміну розвідданими з Україною, говорив про «реальне запитання президента Трампа щодо того, чи президент Зеленський відданий мирному процесу».

Зараз тиск на Україну – один із найважчих

21 листопада український президент у 10-хвилинному відеозверненні заявив про «один із найважчих моментів нашої історії» і про наміри «спокійно працювати» зі США та партнерами.

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав Зеленський українцям.

Аналітики наголошують, що чимало питань іще потребують уточнень.

«Є багато розпливчастих і нерозкритих моментів (у проєкті мирного плану – ред.), які потребують уточнення, бо багато що насправді залежить від цих уточнень. Щодо неокупованих територій Донбасу, то все сформульовано дуже розпливчасто – демілітаризовані зони тощо. Хто контролюватиме ці зони, якщо іноземні війська не будуть допущені в Україну? Хто і як має контролювати припинення вогню?» – наголошує український політолог Петро Олещук в етері телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Американіст Антон Пеньковський підкреслює, що нинішня активізація мирного процесу є продовженням тактики Трампа з одночасного тиску на Москву шляхом запровадження санкцій, а також на Київ задля пришвидшення миру.

«Безсумнівно, особливо для нашого регіону, план, який ми зараз бачимо у відкритих джерелах, здається абсурдним у багатьох аспектах, але Дональд Трамп неодноразово наголошував, що це не його війна, що війна відбувається на європейському континенті, і його участь тут значною мірою необов’язкова», – підкреслює в етері мережі «Настоящее время» Пеньковський.

21 листопада президент РФ Володимир Путін підтвердив, що план США з завершення війни в Україні отримала й Росія. Очільник Кремля додав, що пропозиція може лягти в основу остаточного мирного врегулювання.