Угода щодо Європи вимагає схвалення Європи – Мерц, Макрон, Стармер і Зеленський обговорили мирний план США

Президент України Володимир Зеленський провів 21 листопада телефонні переговори з європейськими лідерами – канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомила пресслужба уряду ФРН.

У розмові європейські лідери запевнили Україну «у своїй незмінній та повній підтримці на шляху до міцного та справедливого миру», йдеться у повідомленні. Усі учасники переговорів також вітали зусилля США щодо припинення російсько-української війни, зокрема визнання суверенітету України та готовність надати Києву надійні гарантії безпеки.

Лідери країн Європи та України домовилися працювати один з одним, іншими європейськими партнерами та з Вашингтоном. «Вони погодилися продовжувати ставити за мету довгострокового захисту життєво важливих інтересів Європи та України. Серед іншого, це включає те, що лінія зіткнення є відправною точкою для досягнення взаєморозуміння і що українські збройні сили повинні залишатися здатними ефективно захищати суверенітет України», – повідомила пресслужба.

Крім того, лідери погодилися, що будь-яка угода щодо європейських держав, Євросоюзу чи НАТО «вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу союзників».

Зеленський після розмови подякував європейським лідерам за підтримку, зазначивши, що Україна та Європа працюють над планом США. «Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані. Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом», – додав президент України.

Мирний план, підготовлений в адміністрації президента США Дональда Трампа, серед іншого пропонує Україні фактично здати Донбас і скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників. Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план у найближчі кілька днів, повідомляла Financial Times із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану та повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ та Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Кремль готовий вести переговори про завершення війни з Україною, але поки що жодного мирного плану не обговорює, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.