У Путіна кажуть, що з Росією теж «предметно не обговорювали» мирний план США

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 21 листопада, що з Росією «предметно не обговорювали» план завершення війни проти України, запропонований Сполученими Штатами. Так він відповів на запитання журналістів, чи брала участь Росія у розробці документа.

«Ми бачимо якісь новації, але офіційно ми нічого не отримували. І предметного обговорення цих пунктів не було», – твердить Пєсков. Він також додав, що контакти між Росією та США щодо України не припинялися.

Йдеться про проєкт плану США, що складається із 28 пунктів. ЗМІ, включаючи Axios, The Telegraph, Reuters, Financial Times та Politico, раніше повідомили, що умови плану передбачають фактичну передачу Росії Донецької та Луганської областей – разом із територіями, на яких російських військ немає. Документ також, як стверджується, передбачає скорочення чисельності ЗСУ вдвічі, відмову України від далекобійних ракет та заборону розміщення іноземних військ в Україні. Як пише Bloomberg, план передбачає також зняття з Росії санкцій та припинення розслідування ймовірних військових злочинів.

20 листопада депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко опублікував документ, який, як він стверджує, є мирним планом США. План також опублікували кілька засобів інформації, його автентичність на даний момент не підтверджено.

Україна та США підтвердили існування проєкту плану, але офіційно його не опубліковано.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта 21 листопада в Йоганнесбурзі також заявив, що Євросоюз не був офіційно проінформований про наявність мирних планів щодо завершення війни в Україні.