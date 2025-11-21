Євросоюз офіційно не ставили до відома щодо мирного плану у війні РФ проти України – Кошта

Євросоюз не був офіційно проінформований про наявність мирних планів щодо завершення війни в Україні. Про це на пресконференції в південноафриканському місті Йоганнесбурзі 21 листопада заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Євросоюзу офіційно не повідомляли про жодні плани. Тож для мене, для нас немає сенсу коментувати це наразі. Я просто можу сказати і повторити, що Європейський Союз залишається повністю відданим забезпеченню непохитної підтримки України, заснованої на принципах Статуту ООН», – сказав Кошта.

Очільниця Єврокомісії, яка давала спільну пресконференцію з Коштою, наголосила, що оприлюднений у засобах інформації план США з 28 пунктів обговорять у кулуарах саміту «Групи двадцяти» (G20), що відбуватиметься в Йоганнесбурзі 21–22 листопада.

«Я також звернуся до президента (України Володимира) Зеленського, щоб обговорити це питання. Важливим є ключовий принцип, якого ми завжди дотримувалися: нічого про Україну без України… З першого дня ми стояли поруч з Україною, пліч-о-пліч з нею, і разом ми захищаємо принципи Статуту ООН», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії нагадала, що ЄС надав Україні військової і бюджетної підтримки приблизно на 180 мільярдів євро, і запевнила, що «це триватиме без жодних питань».

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, як ми це робили раніше. Україна може розраховувати на нас, тому що це не просто агресія проти України, а агресія проти принципів Статуту ООН. Це відбувається на європейській землі, і тому ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно», – резюмувала фон дер Ляєн.

ЗМІ приписують розробку плану відповідальному за контакти з Росією посадовцю США Стіву Віткоффу. який після запровадження США нових санкцій проти РФ, зустрічався з російським переговірником Кирилом Дмитрієвим.

За даними The Wall Street Journal, над планом працював не лише спецпосланник Віткофф, якого Європа, за деякими повідомленнями, вважає надто піддатливим до російських аргументів, а також і держсекретар Марко Рубіо, зять Трампа Джаред Кушнер.

За даними NBC News, план мирного врегулювання війни РФ проти України, який високопосадовці адміністрації США таємно розробляли у консультаціях з Москвою, уже отримав підтримку президента США Дональда Трампа.

Офіційно влада США не озвучувала подробиці щодо плану. Київ також офіційно не коментував змісту пропозицій, в Офісі президента лише заявили, що Володимир Зеленський отримав проєкт плану від американської сторони і розраховує обговорити його з Дональдом Трампом.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що розроблений американськими і російськими посадовцями 28-пунктний «мирний план» фактично передбачає повну капітуляцію України і встановлює умови для відновлення російської агресії проти неї.