«Було спокійно» – Каллас про обговорення міністрами повідомлень про «мирний план» США

Верховна представниця ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас розповіла про атмосферу під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі 20 листопада на тлі повідомлень західних ЗМІ про те, США й Росія ведуть непублічні переговори про завершення війни без участі України.

Дискусії були спокійними і з фокусом на те, що може зробити Європейський Союз, сказала Каллас на підсумковій пресконференції, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Міністри були досить зібрані і, я б сказала, спокійні, адже ми вже бачили подібні ситуації. Різні «мирні плани» не можуть працювати, якщо їх не підтримають європейці й українці. Саме тому ми сьогодні зосередилися на тому, що ми робимо і яким є наш курс дій», – розповіла Каллас.

За її словами, план Брюсселя має два компоненти: тиск на Росію і підтримка України. Для тиску на Росію ЄС прагне скоротити її нафтові доходи.

«Сьогодні ми дуже детально обговорювали «тіньовий флот», адже керівник розвідки ЄС, який був на нашій зустрічі, навів конкретні приклади і цифри того, як санкції проти тіньового флоту впливають на російські нафтові доходи, що фінансують війну. І саме цим підходом ми керуємося», – сказала Каллас.

Американські ЗМІ напередодні повідомили, що США й Росія ведуть непублічні переговори про завершення війни без участі України.

Медіа пишуть про 28-пунктний «план Віткоффа», який здебільшого відповідає вимогам Кремля: поступки щодо територій, відмова від НАТО, обмеження армії і військової допомоги.

ЗМІ приписують розробку плану відповідальному за контакти з Росією посадовцю США Стіву Віткоффу. 24-26 жовтня спецпосланець президента США Віткофф провів у Маямі, де разом з іншими членами команди, після запровадження США нових санкцій проти РФ, зустрічався з російським переговірником Кирилом Дмитрієвим.

За даними The Wall Street Journal, над планом працював не лише спецпосланник Віткофф, якого Європа, за деякими повідомленнями, вважає надто піддатливим до російських аргументів, а також і держсекретар Марко Рубіо, зять Трампа Джаред Кушнер.

За даними NBC News, план мирного врегулювання війни РФ проти України, який високопосадовці адміністрації США таємно розробляли у консультаціях з Москвою, уже отримав підтримку президента США Дональда Трампа.

Офіційно влада США не озвучувала подробиці щодо плану. Київ також офіційно не коментував змісту пропозицій, в Офісі президента лише заявили, що Володимир Зеленський отримав проєкт плану від американської сторони і розраховує обговорити його з Дональдом Трампом.

«Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною і нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир», – йдеться в повідомленні ОП.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Київ і Європа повинні бути залучені до будь-якого мирного плану щодо України.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що розроблений американськими і російськими посадовцями 28-пунктний «мирний план» фактично передбачає повну капітуляцію України і встановлює умови для відновлення російської агресії проти неї.



