Очільники МЗС країн Євросоюзу відреагували на мирний план США

Більшість глав МЗС країн Євросоюзу заявили, що не бачили, як виглядає мирний план США та Росїї, про який повідомляли ЗМІ, та висловили свої перестороги. Їхні коментарі пролунали у спілкуванні з пресою перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 листопада, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.



Майже всі міністри закордонних справ ЄС, які спілкувалися з пресою, наполягли, що жодні переговори про мир не можуть відбуватися без участі України.



Французький міністр Жан-Ноель Барро наголосив, що «мир не означає капітуляція». За його словами, раціональним було б почати з «негайного безумовного припинення вогню».



«Ми хочемо миру, українці хочуть миру: справедливого, що поважає суверенітет, і тривалого – який не можна буде поставити під сумнів через майбутні агресії. Але мир – це не капітуляція. Ми не хочемо капітуляції України, і очевидно, що українці, які героїчно чинять опір уже понад три роки, ніколи не погодяться на капітуляцію», – заявив Барро.



Чеський міністр Ян Ліпавський сказав, що «це знову сценарій Мюнхена» і принцип «Україна без України».



Данський міністр Ларс Льокке Расмуссен назвав наявну інформацію «чутками» і сказав, що треба з’ясувати, що є правдою, а що ні.



«По-перше, ми маємо з’ясувати, чи справді за цим планом стоять «великі гравці», чи ні. Існують чутки про якийсь план. Але позиція має бути чіткою: питання про можливий обмін територіями не може обговорюватися без участі України. Ми заявили це абсолютно недвозначно», – сказавв Расмуссен, додавши, що Данія й далі підтримує «початкову позицію Трампа, яка передбачає негайне й безумовне припинення вогню».



Глава нідерландського МЗС Давід ван Веел сказав, що «кожен, хто намагається наблизити мир, заслуговує на визнання» і відмовся коментувати, поки не бачить документ.



На зауваження журналістів, що план передбачає замороження лінії фронту або скорочення ЗСУ, міністр сказав, що мова йде про якісь непевні витяги та уривки і «це недостатня основа, аби робити висновки».



Польський міністр Радослав Сікорський сказав, що вітає мирні зусилля, але сподівається, що обмеження накладатимуть не на жертву, а на агресора.



«Ми вітаємо мирні зусилля, але Європа є головним донором і головним прихильником України, і саме європейська безпека стоїть на кону. Тож ми очікуємо консультацій. І я сподіваюся, що обмеження накладатимуть не на жертву, стримуючи її обороноздатність, а на агресора, обмежуючи його потенціал для агресії», – заявив Сікорський



Литовський міністр Кястутіс Будріс сумнівається, що хтось бачив текст плану.



«Я його не бачив. Я не зустрів сьогодні зранку нікого, хто бачив би цей документ або міг би коментувати деталі. Тож не бачачи деталей, я не можу їх коментувати. Але можу коментувати принципи: суверенітет, територіальна цілісність – ми повинні їх захищати. Це важливо», – сказав Будріс.



Глава МЗС Іспанії Мануель Альбарес Буено наполіг на необхідності зберегти територіальну цілісність України і що мирні переговори мають починатися з припинення вогню.



«Іспанія підтримає будь-яку можливість встановлення справедливого й тривалого миру для України, але має бути абсолютно чітко: будь-яка мирна пропозиція повинна ґрунтуватися на повазі до територіальної цілісності та суверенітету України», – сказав Буено.



Угорський міністр Петер Сійярто заявив, що Угорщина «підтримує плани президента Трампа» щодо миру. Він висловив сумніви щодо здатності України перемогти.



«Війна триває майже чотири роки. І Росія захоплює дедалі більше українських територій. Мова не про те, що Україна займає Росію чи відтісняє її, – навпаки, Росія просувається. А санкції не поставили російську економіку на коліна. Тому думати, що час грає на боці України – це ілюзія», – сказав Сійярто.

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що Берлін вітає будь-яку ініціативу, спрямовану на перехід до режиму переговорів.

«Але першою передумовою є те, щоб Володимир Путін припинив свою агресивну війну проти України, щоб ми досягли припинення вогню без будь-яких попередніх умов, і щоб тоді могли відбутися чесні переговори. Це єдиний шлях вперед», – зазначив німецький міністр.

Міжнародні медіа напередодні повідомили, що новий проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами, передбачає скорочення чисельності Збройних сил України та скорочення американської військової допомоги, яка є важливою підтримкою боротьби України проти російських військ. Крім того, жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю.

Київ поступиться контролем над східним регіоном Донбасу, але збереже юридичне право власності, Росія сплачуватиме «нерозголошену орендну плату» за фактичний контроль над регіоном, пише з посиланням на джерела The Telegraph.

Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.

Пропозиції, які детально описали The Financial Times та Reuters, значною мірою відповідають жорстким вимогам, які Росія висувала з початку цього року, коли президент Дональд Трамп вирішив розпочати прямі переговори з Москвою щодо війни в Україні.

Тим часом Москва заявила, що відкрита до переговорів щодо України, додавши, що може організувати телефонний дзвінок між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним, якщо це буде необхідно.

За даними NBC News, план мирного врегулювання війни РФ проти України, який високопосадовці адміністрації США таємно розробляли у консультаціях з Москвою, уже отримав підтримку президента США Дональда Трампа.

Київ офіційно не реагував на ці повідомлення.

Невдовзі після поширення новин про ці пропозиції Зеленський опублікував повідомлення в Телеграм-каналі, де подякував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за проведення переговорів.

Він також високо оцінив «рішучі кроки та лідерство президента Трампа і кожну сильну та справедливу пропозицію щодо припинення цієї війни».

Видання Axios 18 листопада писало, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку. Як повідомило Радіо Свобода повідомило дипломатичне джерело, ця зустріч не відбулася.

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».



