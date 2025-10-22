«Це не про кілометри, а про дім». Зеленський відкинув передачу Росії підконтрольного Україні Донбасу

Україна готова до дипломатії й підтримує припинення вогню. На цьому наголосив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Швеції, передає кореспондентка Радіо Свобода.



«Ми готові до дипломатії, але не за умови, що ми повинні залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю, наші території. Йдеться не про кілометри – йдеться про домівки наших людей, нашу історію, ідентичність, територіальну цілісність», – заявив Зеленський.



Президент України підкреслив, що не бачить готовності до дипломатії з боку Росії.



«Усі ці дипломатичні зусилля, які вона демонструє своїми дзвінками та зустрічами, спрямовані на те, щоб затримати рішучі рішення Америки та Європи, такі як запровадження санкцій… або купівлю томагавків. Тож вони просто затримали рішення, які є частиною тиску на Росію», – наголосив український президент.

Зеленський також наголосив, що «коли Росія буде готова до дипломатії, ми побачимо», а зараз на неї не чиниться достатній тиск задля сприяння достатньому рівню зацікавленості в мирних переговорах.



«Нам потрібне рішення про замороження активів… Сподіваюся, що завтра у нас буде шанс, але ми розуміємо, що це не просте рішення. Росія зробить усе, щоб не дати нам можливості його прийняти», – зауважив український лідер.



Коментуючи спроби Росії «розділити ЄС», Володимир Зеленський сказав, що вони спрямовані також на ініціативу PURL, у межах якої союзники НАТО купують американську зброю для України.



«Ми знаємо, що Росія співпрацює з деякими європейськими країнами. Вона підштовхує їх не постачати продукцію за цією програмою… Росія поширює дезінформацію в ЗМІ, переважно в Сполучених Штатах сьогодні, також у Європі, що вони виграють цю війну. Але це неправда. У них є втрати - один мільйон триста тисяч [осіб - ред.]. І їхня економіка скорочується. Звісно, вони багата країна, в них багато грошей, енергоносіїв, тому потрібні тотальні санкції щодо енергетики – без ігор – справжні. Тож усе це тиснутиме на них, і вони сидітимуть і говоритимуть», – резюмував Зеленський.

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що Україні й Росії потрібно зупинитися на поточній лінії фронту. На запитання про те, що потрібно робити з Донбасом, він відповів, що необхідно залишити все, «як є».

Видання The Washington Post із посиланням на два високопоставлені джерела повідомляло, що в ході телефонної розмови 16 жовтня з Трампом Путін зажадав від України передачі всієї території Донецької області як умову для припинення війни. Натомість Путін запропонував повернути Україні захоплені Росією частини територій у Запорізькій і Херсонській областях.