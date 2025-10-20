Україні не потрібна допомога Заходу для капітуляції – голова МЗС Фінляндії

Україна має всі можливості продовжити оборонятися від російської агресії, а завдання Заходу – допомогти їй у цьому, на цьому наголосила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, прибуваючи 20 жовтня на засідання голів МЗС країн ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Коментуючи інформацію про нібито вимогу президента США Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського передати Росії Донецьку область в обмін на замороження конфлікту, яку, втім, сам президент США заперечив, дипломатка наголосила, що Україна не потребує допомоги для капітуляції.

«Робота триває на тому етапі, коли всі хочуть миру, і зрозуміло, що президент Трамп хоче цього особливо сильно, бо він пообіцяв це своїм виборцям. Водночас зрозуміло, що Україні не потрібна допомога Заходу для будь-якої капітуляції. Навпаки, Україна має всі можливості продовжувати власну сильну оборону, і, звичайно, їй потрібна наша допомога для цього», – наголосила Еліна Валтонен.

Міністерку запитали про ризики зміни настроїв Трампа, що може свідчити про його меншу прихильність до України. Найкращою відповіддю на це, вважає Валтонен, має стати зміцнення України.

«Україна, зокрема, вже продемонструвала свої можливості. Не лише це приводить до сильної оборонної боротьби, але й, перш за все, те, що країна за кілька років перетворилася на одну з найконкурентніших оборонних галузей, від якої виграємо ми всі… А зараз найважливіше…, щоб ми продовжували нашу стару стратегію, тобто посилювати санкції проти російської військової машини і допомагати Україні не лише у власній оборонній боротьбі, а й у захисті її цивільної інфраструктури», – підкреслила посадовиця.

Щодо можливого саміту Трампа й Путіна на території Євросоюзу Валтонен зазначила, що місце й формат зустрічі ще належить зрозуміти, «але, очевидно, що воєнний злочинець, як Путін, не повинен бути бажаним гостем на вечері в ЄС».

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав «дуже продуктивною» зустріч із президентом США Трампом, що відбулася 17 жовтня. За його словами, під час зустрічі, зокрема, обговорювали далекобійні можливості, але «вирішили не робити про це заяви».

Президент США Дональд Трамп після зустрічі написав у соцмережах, що сказав як Зеленському, так і Путіну, що «настав час припинити вбивства і укласти угоду». Він додав, що «вони повинні зупинитися там, де вони є».

Після переговорів із американським президентом Зеленський також мав телефонну розмову з лідерами Європи. У ній брали участь очільниця Єврокомісії, президенти Фінляндії, Норвегії, прем’єри Британії, Італії, Польщі, а також генсекретар НАТО.

Президент Фінляндії Александер Стубб після цього заявив в інтерв’ю BBC, що саме Дональд Трамп є «єдиним, хто може змусити» російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни проти України.

Стубб підкреслив, що Фінляндія ніколи не визнає окупований Крим, а також окуповані Росією території Донеччини та Луганщини. За його словами, рішення щодо територіальних питань може ухвалювати тільки Україна.

«Я хочу, щоб після завершення війни Україна зберегла незалежність, суверенітет і територіальну цілісність – стала членом ЄС і, сподіваюся, НАТО», – сказав Стубб.