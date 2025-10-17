Зеленський підтвердив, що після переговорів з Трампом у нього була розмова з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що після переговорів з президентом США Дональдом Трампом у нього була телефонна розмова з європейськими лідерами.

«Після зустрічі з президентом у нас була розмова з нашими партнерами – з основними лідерами коаліції… Це одна з тем розмови – гарантії безпеки. Ми розраховуємо на лідерство США. Також говорили про програму PURL», – заявив він журналістам.

За його словами, у розмові брали участь очільниця Єврокомісії, президенти Фінляндії, Норвегії, прем'єри Британії, Італії, Польщі, а також генсек НАТО.

Зустріч Трампа та Зеленського тривала понад дві години. За даними медіа, після переговорів з Трампом Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Президент України Володимир Зеленський назвав «дуже продуктивною» зустріч з Трампом. За його словами, під час зустрічі також обговорювали далекобійні можливості, але «вирішили не робити про це заяви». Щодо «Томагавків» він закликав звернулися до американської сторони.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі написав у соцмережах, що сказав як Зеленському, так і Путіну, що «настав час припинити вбивства і укласти угоду». Він додав, що «вони повинні зупинитися там, де вони є».







