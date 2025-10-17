Віцепрезидент США: Росія переоцінює свої успіхи на фронті

Росія вважає, що справи на фронті у війні проти України у неї йдуть краще, ніж це є насправді, і це останніми місяцями перешкоджало досягненню угоди про припинення війни, заявив в інтерв’ю газеті Newsmax віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Він підкреслив, що на даний момент ані Росія, ані Україна не готові до миру, але в США сподіваються, що це все ж таки зміниться.

«Я думаю, що існує фундаментальна розбіжність в очікуваннях: росіяни схильні вважати, що на полі бою справи у них йдуть краще, ніж насправді», – сказав Венс.

Це, як вважає віцепрезидент США, «ускладнило» досягнення угоди останні кілька місяців, незважаючи на певний прогрес.

Венс додав, що, незважаючи на енергійні зусилля президента США Дональда Трампа, зараз «росіяни й українці просто не перебувають у тій точці, де вони могли б укласти угоду».

Віцепрезидент визнав, що процес мирного врегулювання став випробуванням для команди президента США, і Трамп часом «втрачає терпіння» по відношенню до обох сторін.

Проте, за словами Венса, зрештою зусилля Трампа все ж таки завершаться успіхом. «Питання лише у тому, скільки часу це займе», – додав Венс.

Російський президент Володимир Путін, торкаючись війни в Україні, постійно заявляє, що російські війська володіють ініціативою і наступають на всіх ділянках фронту. За повідомленням Кремля, про те саме він сказав і Трампу під час їхньої телефонної розмови 16 жовтня.

Дані як російських, так і українських моніторингових каналів, однак, свідчать про те, що російський поступ в Україні в останні тижні є незначним. Лінія фронту під Покровськом і Костянтинівкою, як і під Куп’янськом, фактично залишається статичною, а на Сумщині намагаються наступати українські військові.

За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України у вересні 2025 року, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 кв. км, захопленими у серпні 2025 року. Зазначають, що це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року.

Напередодні – перед візитом до США президента України Володимира Зеленського – Трамп і Путін поговорили по телефону і попередньо домовилися про особисту зустріч.

Трамп назвав розмову «продуктивною», зазначивши, що обговорить її підсумки з Зеленським.