ISW: Кремль змінює тактику щодо надання Україні Tomahawk після даних про допомогу США Києву розвідкою

Кремль, ймовірно, змінює свою тактику «рефлексивного контролю», спрямовану на запобігання отримання Україною ракет «Томагавк» від Сполучених Штатів, заявляє Інститут дослідження війни (ISW) у зведенні від 13 жовтня.

За припущенням аналітиків, це сталося після появи повідомлень у медіа, що США надавали розвідувальні дані, щоб допомогти Україні в ураженні об’єктів російської енергетичної інфраструктури.

ISW вказує на заяву президента США Дональда Трампа 12 жовтня – він сказав, що повідомить президента Росії Володимира Путіна про плани надати Україні Tomahawk, якщо Москва відмовиться вести переговори про припинення війни.

А 13 жовтня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Росія не здатна буде розрізнити ракети «Томагавк» у польоті, озброєні ядерним або звичайним корисним навантаженням, а Сполучені Штати нібито контролюватимуть пуски українських «Томагавків». Відтак, за його словами, Росії доведеться реагувати на такий сценарій, і поставки США «Томагавків» до України «не будуть вигідними нікому».





Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на запит роз’яснити заяву Медведєва, стверджуючи, що американським фахівцям доведеться брати участь в ударах українськими ракетами «Томагавк», і що будь-який експерт нібито знає про наслідки такого рішення.

За оцінкою ISW, заяви Кремля від 13 жовтня про труднощі з розрізненням ядерного та звичайного корисного навантаження знаменують переломний момент у інформаційній кампанії з метою переконати Вашингтон не надавати ракети. Аналітики припускають, що Кремль змінює свої наративи після публікації у Financial Times, за якою Сполучені Штати надають Україні розвідувальні дані для сприяння кампанії України з далекобійних ударів по енергетичному сектору Росії, в тому числі нафтопереробних заводах.

«Кремлівські чиновники здебільшого не відреагували на статтю FT, ймовірно, тому, що ця публікація підривала наратив, який Кремль неодноразово поширював про те, що участь США в потенційних українських ударах «Томагавками» нібито ризикує ескалацією та російською відповіддю», – вважають у ISW.

FT 12 жовтня опублікувало статтю з посиланням на неназваних українських і американських посадовців, за якою США протягом кількох місяців передають Україні розвіддані, які допомагають завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах.

За словами співрозмовників газети, зміни у політиці Білого дому відбулися після телефонної розмови між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні. Сполучені Штати почали надавати Україні більш детальну розвідувальну інформацію, яка дозволяє точніше встановлювати позиції російської ППО і ефективніше прокладати маршрути для ударних безпілотників, йдеться у статті.

Раніше ISW спостерігав, що Кремль продовжує кампанію з «рефлексивного контролю», спрямовану на запобігання продажу США ракет Tomahawk Україні. Водночас дослідники нагадували, що до подібних інформаційних кампаній Москва вдавалася і раніше – коли йшлося про передачу Україні систем ATACMS і HIMARS, винищувачів F-16 та танків «Абрамс». Передача цієї зброї «не викликала ескалації реакції Росії», зазначали вони.



