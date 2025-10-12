Кремль «глибоко стурбований» можливою передачею «Томагавків» Україні – Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ наголосив, що тема «Томагавків» «викликає глибоку стурбованість» у Москви, і зазначив, що відповідні заяви та кроки Сполучених Штатів «ретельно відстежуються».

За словами Пєскова, ракети «Томагавк» «особливі» й можуть застосовуватися як у без’ядерному, так і в ядерному варіанті, що робить їх «серйозною зброєю» з високою дальністю дії. Речник Кремля також натякнув на потенційні ризики, порівнявши ситуацію з «брудною бомбою» та закликав західних військових експертів оцінювати загрозу уважно.

Пєсков додав, що даний момент є «дуже драматичним» через зростання напруженості з усіх боків. Водночас він підкреслив, що Росія нібито залишається відкритою до переговорів і мирного врегулювання, зазначивши, що президент США Дональд Трамп продовжує говорити про необхідність діалогу.

За словами речника Кремля, у цьому контексті «європейці та київська влада не проявляють готовності діяти у руслі переговорів».

Раніше Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.